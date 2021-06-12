Maskeler, kumaştan daha küçük mikroplardan nasıl koruyor? Pek çok mikrop ve virüs, havada yalnızca su damlacıkları üzerinde dolaşabilir. 12.06.2021 15:56:02 Maskenizin kumaşı nefes alırken, hapşırırken veya öksürürken bu su damlacıklarını yakalar ve maske olmadan gidecekleri kadar yayılmalarını engeller. 1 Hava soğuksa, dışarı çıkıp maskeli ve maskesiz normal nefes alarak bunu kendiniz kolayca test edebilirsiniz. 2 Maske olmadan nefesinizin epeyce hareket ettiğini göreceksiniz. Maske taktığınızda ise nefesinizi neredeyse hiç göremezsiniz. 3 Tam oturmayan maskelerin üstünden, yanlarından ve altından bir miktar hava kaçabilir... 4 Ancak maskeler yine de nefesinizin yayılmasını ve böylece su damlacıkları üzerinde dolaşan bakteri ve virüslerin yayılmasını önemli ölçüde azaltır. 5 Mikroplar hasta bir bedeni terk ettiğinde havaya küçük su damlacıkları atarlar. 6 Bu su damlacıkları, mikropların taşıyıcılarıdır. Su damlacıkları mikroskobik derecede küçüktür ancak maskelerden geçemezler. 7 Yani iyi bir filtreye sahip olan maskeler, gözenek boyutundan çok daha küçük parçacıkları da yakalayabilir. 8 Bu küçük parçacıkların maskedeki bir life rastgele çarpma ve yakalanma şansının yüksek olduğu anlamına gelir. Mikroplar, kaliteli bir maskenin dokusundan daha büyük boyutlu damlacıklar tarafından taşınır. En yüksek maske standardı olan n95, gerçekten küçük bir boyutun üzerindeki partiküllerin %95'ini bloke ettiği için böyle adlandırılmıştır. Kaynak: Onedio 9