Maskeler, kumaştan daha küçük mikroplardan nasıl koruyor?

Bu küçük parçacıkların maskedeki bir life rastgele çarpma ve yakalanma şansının yüksek olduğu anlamına gelir. Mikroplar, kaliteli bir maskenin dokusundan daha büyük boyutlu damlacıklar tarafından taşınır. En yüksek maske standardı olan n95, gerçekten küçük bir boyutun üzerindeki partiküllerin %95'ini bloke ettiği için böyle adlandırılmıştır.

Kaynak: Onedio