Maske karşıtlığı kıvılcımı metrolara sıçradı
Metroda maskesiz bir kişi yolculara 'Son dakika bir haberim var. Maskelerinizi çıkarın oksijen alın. Oksijen alırsanız hasta olmasınız.' diye bağırarak maskelerini çıkarmalarını istedi.
Metroda maskesiz bir kişi yolculara 'Son dakika bir haberim var. Maskelerinizi çıkarın oksijen alın. Oksijen alırsanız hasta olmasınız.' diye bağırarak maskelerini çıkarmalarını istedi.
“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Filmine Trabzonspor Stadında Büyük İlgi
Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girecek TRT ortak yapımı“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin fragmanı,Trabzonspor-İstanbul BaşakşehirFK karşılaşması öncesinde Medical Park Stadyumu’nda yayınlandı. Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür’ün de rol aldığı filme büyük ilgi gösteren taraftarlar fragman sonrası “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratı attı.