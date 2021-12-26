Maske karşıtlığı kıvılcımı metrolara sıçradı

Metroda maskesiz bir kişi yolculara 'Son dakika bir haberim var. Maskelerinizi çıkarın oksijen alın. Oksijen alırsanız hasta olmasınız.' diye bağırarak maskelerini çıkarmalarını istedi.