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“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Filmine Trabzonspor Stadında Büyük İlgi
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Maske karşıtlığı kıvılcımı metrolara sıçradı

Metroda maskesiz bir kişi yolculara 'Son dakika bir haberim var. Maskelerinizi çıkarın oksijen alın. Oksijen alırsanız hasta olmasınız.' diye bağırarak maskelerini çıkarmalarını istedi.

2021-12-26 13:12:15
“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Filmine Trabzonspor Stadında Büyük İlgi

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Filmine Trabzonspor Stadında Büyük İlgi

Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girecek TRT ortak yapımı“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin fragmanı,Trabzonspor-İstanbul BaşakşehirFK karşılaşması öncesinde Medical Park Stadyumu’nda yayınlandı. Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür’ün de rol aldığı filme büyük ilgi gösteren taraftarlar fragman sonrası “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratı attı.
Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasını aradı

Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasını aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek bilgi aldı.
Daha önce yürüyen ahtapot görmüş müydünüz?

Daha önce yürüyen ahtapot görmüş müydünüz?

Genelde yüzerken gördüğümüz ahapotları yürürken pek görmeyiz. İşte ahtapotun deniz dibinde hızla ilerleyişi...
Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı kayalıkta mahsur kaldı

Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı kayalıkta mahsur kaldı

Antalya'da yıpranmış Türk bayrağını değiştirmek için 35 metrelik kayalığa çıkan Abdullah Kederli (38), inemeyince mahsur kaldı.
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