Mars yüzeyinde keşfedilen su bir 'serap' olabilir

Zira Texas Üniversitesi'nde görev alan uzmanlar 2018 çalışmasında görülenin buzun altına gömülü volkanik kaya olabileceğine inanıyor. Texas Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü'nde (UTIG) gezegen bilimcisi ve aynı zamanda çalışmanın baş yazarı olan Cyril Grima yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; 'Suyun yüzeye bu kadar yakın olması için hem çok tuzlu bir ortama hem de güçlü, yerel olarak üretilen bir ısı kaynağına ihtiyacınız var. Ama bu bölge hakkında bildiklerimizle uyuşmuyor.'