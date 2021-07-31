Marmaris'te yangından kaçan domuz sürüsü şehre indi

Manavgat'ta tedavi parası yanan kadına büyük destek

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen ve tedavisi için biriktirdiği parasını da kaybeden Cemile Öner, Türkiye'nin dört bir yanından gelen destek telefonlarıyla mutlu oldu. Mahallerine gelen insanların kendisine sarılarak teselli ettiğini aktaran Öner, 'Vatandaşların destek telefonları beni mutlu etti. Herkes bir işin ucundan tutacağını söyledi. 'Teyze üzülme, sana yardım edeceğiz.' diyorlar. Telefonda arayan insanların acımı paylaşması bile yüzümü güldürmeye yetti. Arayanlardan Allah razı olsun. Moralim düzeldi.' ifadesini kullandı.