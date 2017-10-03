Marmaray seferleri normale döndü

03.10.2017 16:05:54

Marmaray seferleri teknik arıza nedeniyle saat 14.45'te durdu.

AKTARMALI OLARAK YENİDEN BAŞLADI



Arızanın elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığı öğrenilirken, seferler 16.00 itibariyle Üsküdar aktarmalı olarak yeniden yapılmaya başladı. Seferlerin durdurulması üzerine bazı vatandaşların tünelde yürüdüğü anlar cep telefonları tarafından görüntülendi. Marmaray'ın Kazlıçeşme, Yenikapı ve Ayrılıkçeşme duraklarında da yoğunluk oluştu.