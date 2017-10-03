Marmaray seferleri normale döndü
Teknik arıza nedeniyle durdurulan Marmaray seferleri yeniden normale döndü.
03.10.2017 16:05:54
AKTARMALI OLARAK YENİDEN BAŞLADI
Marmaray seferleri teknik arıza nedeniyle saat 14.45'te durdu.
AKTARMALI OLARAK YENİDEN BAŞLADI
Arızanın elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığı öğrenilirken, seferler 16.00 itibariyle Üsküdar aktarmalı olarak yeniden yapılmaya başladı. Seferlerin durdurulması üzerine bazı vatandaşların tünelde yürüdüğü anlar cep telefonları tarafından görüntülendi. Marmaray'ın Kazlıçeşme, Yenikapı ve Ayrılıkçeşme duraklarında da yoğunluk oluştu.