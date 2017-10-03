Marmaray seferleri kontrollü şekilde devam ediyor

03.10.2017 17:45:45



Ayrılıkçeşme durağında Marmaray'a enerji sağlayan hatlarda meydana gelen kopma nedeniyle durdurulan seferler kontrollü şekilde yapılmaya başladı. Ayrılıkçeşme ile Üsküdar durağı arasında seferler tek yönlü olarak yapılırken Üsküdar ile Zeytinburnu arasındaki seferlerde ise sorunun giderildiği ve seferlerin normale döndüğü öğrenildi.





