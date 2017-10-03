Marmaray seferleri arıza nedeniyle durdu

03.10.2017 16:19:43

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Ayrılıkçeşme durağında Marmaray'a enerji sağlayan hatlarda meydana gelen kopma nedeniyle seferler durduruldu.Ayrılıkçeşme durağında Marmaray'a enerji sağlayan hatlarda meydana gelen kopma nedeniyle seferler durduruldu. Arıza nedeniyle seferlerin yaklaşık yarım saat önce durdurulduğu öğrenilirken olay yerine teknik ekipler yönlendirildi. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalara başlarken vatandaşlar da seferlerin olmadığı yönünde uyarıldı. Yapılan uyarı anonslarında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi. Bazı vatandaşlar uyarı üzerine durağı terk ederken bazılarının da beklemeye devam ettiği görüldü.(Mustafa Esen - Metin Başar - Hüseyin Coşkun/İHA)