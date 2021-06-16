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Marmara'nın dibinde korkutan müsilaj görüntüleri

Yaklaşık 30 metre derinlikte gerçekleşen dalış sırasında müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığı gözlendi. Ercan Akpolat, Serço Ekşiyan, Ateş Evirgen ve AA Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'dan oluşan dalış ekibi Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros açıklarında denizdeki müsilajın ulaştığı boyutu görüntüledi. Dalış sırasında görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu ve bir ay önce gerçekleşen dalışa göre yoğunluğun kat kat fazla olduğu, su altındaki kaya oluşumları üzerinde de yoğun şekilde müsilajın örümcek ağı görünümüne sahip olduğu görüldü.

2021-06-16 15:27:52
Kolombiya medyası: 'Türkiye'nin Pablo Escobar skandalı'

Kolombiya medyası: 'Türkiye'nin Pablo Escobar skandalı'

Suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in iddialarında geçen ülkelerden Kolombiya medyası Peker'e geniş yer ayırdı. Peker'in videolarından görüntüler paylaşarak Türkiye'deki uzmanların görüşüne başvuran Kolombiya medyası, Peker hakkında 'Türkiye'nin Pablo Escobar skandalı' haberini yaptı. Kolombiya televizyonu ayrıca Avrupa-Asya uyuşturucu trafiğine dair bazı isim ve bilgiler paylaştı
Ronaldo başlattı, Pogba ile ilerliyor!

Ronaldo başlattı, Pogba ile ilerliyor!

Yıldız futbolcu Paul Pogba, oynadığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında masadaki bira şişesini kaldırdı. Müslüman olduktan sonra hacca giden Gine asıllı Fransız futbolcu, bu hareketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi. Cristiano Ronaldo da 'Su için' diyerek kola şişelerini kaldırmıştı.
Antalya'da hortum!

Antalya'da hortum!

Alanya ilçesinde iki gündür yer yer etkili olan yağışlar sırasında İncekum Mahallesi açıklarında denizde hortum oluştuğu gözlendi. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi. İlçenin farklı noktalarından görülen hortumu vatandaşlar ve tatilciler de izleyerek cep telefonlarıyla görüntüledi.
Erdoğan, Şuşa'da tarihi yerleri gezdi

Erdoğan, Şuşa'da tarihi yerleri gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa’daki tarihi yerleri gezerek, Cıdır Ovası’nda Karabağ atlarının gösterisini izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa’da düzenlediği ortak basın toplantısının ardından Şuşa’daki tarihi yerleri gezerek, Cıdır Ovası’nda Karabağ atlarının gösterisini izledi. İki lider, Şuşa’daki Hankızı Çeşmesi, Sergi Salonu, Halı Müzesi, Saatli Mescit, Yukarı Gövher Ağa Camisi, Aşağı Gövher Ağa Camisi gibi tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti. İki lider, daha sonra Cıdır Ovası’nda düzenlenen Karabağ atlarının gösterisini izledi.
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