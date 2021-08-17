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Marmara Gölü kurudu!

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü'nde suların çekilmesi tehlikeli boyuta ulaştı. Göl, son 2 yıldır yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, su seviyesi yer yer 8 santimetreye kadar düştü. 7 mahallede 2 bin vatandaşın geçimini sağladığı gölde kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Göçmen kuşların terk etmeye başladığı gölde, inekler otamaya başladı. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl çevresinde yaşayan bölge halkı, üzüntü yaşıyor.

2021-08-17 19:34:47
Kamyonun damperi açıldı, PTS direğini devirdi

Kamyonun damperi açıldı, PTS direğini devirdi

Kamyonun seyir halinde açılan damperi, PTS direğini devirdi. Kaza, İzmit- Kandıra yolu Akçakese Mahallesi geçişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun seyir halindeyken damperi açıldı. Bu sırada damperin çarptığı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direği devrildi. Kaza anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sadakataşı Karadeniz’e yardım ulaştırmayı sürdürüyor

Sadakataşı Karadeniz’e yardım ulaştırmayı sürdürüyor

Karadeniz’in Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye ulaşan Sadakataşı acil yardım ekipleri selden etkilenen ailelere düzenli olaraksıcak yemek, el feneri, çizme, gıda ürünleri ve hijyen malzemeleri dağıtımı gerçekleştiriyor.
Taliban'dan kaçan Afgan hükümet güçleri

Taliban'dan kaçan Afgan hükümet güçleri

Taliban'dan kaçan Afgan hükümet güçleri helikopterle Özbekistan'da pamuk tarlasına indi
Erzurum'u dolu vurdu

Erzurum'u dolu vurdu

Erzurum dolu yağışıyla beyaza büründü, cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandıErzurum dolu yağışıyla beyaza büründü, cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı
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