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Marmara Bölgesi'ndeki başarılı sanayi kuruluşları ödüllerini aldı

Kocaeli Sanayi Odası tarafından Marmara Bölgesi'ndeki başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi ve tanıtımlarına katkı sağlanması amacıyla düzenlenen 'Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu'nda dereceye giren firmalara ödülleri verildi- TOBB Başkan Yardımcısı Yorgancılar:- 'Bu sene ilk 9 ay itibariyle sanayimiz ortalama yüzde 5,6 oranında büyüdü. Geçen sene aynı dönemde bu oran

Marmara Bölgesi'ndeki başarılı sanayi kuruluşları ödüllerini aldı
05.12.2017 23:21:53
Kocaeli Sanayi Odası tarafından Marmara Bölgesi'ndeki başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi ve tanıtımlarına katkı sağlanması amacıyla düzenlenen "Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu"nun ödül töreni gerçekleştirildi.

Başiskele'de bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli'nin önemli bir sanayi şehri olduğunu belirterek, sanayi kuruluşlarının performans değerlendirmesi yapılarak belirli alanlarda gösterdikleri gayretlerin ödülle taçlandırılmasının üreticileri cesaretlendirdiğini söyledi.

Organizasyona katılan firmaların yönetmelikten çevreye verdiği öneme, istihdamdan ihracata kadar 7 farklı kriterde değerlendirildiğini aktaran Aksoy, ödül alma başarısı gösteren firmaları tebrik etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da göreve geldiklerinde kentin varlık sebebi olan İzmit Körfezi ve çevresinin çok kirli olduğunu, yaptıkları çalışmalar ve sanayicilerle iş birliği sonucu körfezi eski canlılığına kavuşturduklarını kaydetti.

Sanayicilerden en büyük beklentilerinin çevreye duyarlı üretim olduğunun altını çizen Karaosmanoğlu, sanayicilerin "Ben üretiyorum, kirletmeye hakkım var." deme hakkının olmadığını belirtti.

Karaosmanoğlu, belediye olarak hiçbir zaman sanayicinin önünde engel olmadıklarını dile getirerek, bugüne kadar sanayicilerle birlikte çok önemli projelere imza attıklarını, onlarca büyük problemi çözdüklerini vurguladı.


- "Sanayicilerin üzerindeki 1 milyar liralık mali yük kaldırıldı"

TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar da yaşanan her sıkıntıya rağmen işine dört elle sarılmış, hem ayakta kalıp hem de işini geliştirmiş firmaların bulunmasının ülke açısından çok önemli bir şans olduğunu ifade etti.

Ülkelere rekabet gücünü şirketlerin kazandırdığını, şirketleri ne kadar güçlü, müteşebbisi ne kadar başarılıysa ülke ekonomisinin de o kadar ileriye gittiğini vurgulayan Yorgancılar, TOBB olarak bu vizyonla iş ve yatırım ortamını geliştirmeye odaklandıklarını söyledi.

Yorgancılar, tüm sanayi odalarının hükümet nezdinde yoğun faaliyetler göstermeye devam ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bunlar arasında organize sanayi bölgelerinin yapısında, yönetiminde önemli bir dağınıklık vardı. Bunlar giderildi, daha etkin bir yapı ortaya çıkartıldı. Sanayiciler olarak üzerimizdeki girdi maliyetleri bizlere çok sıkıntı yaşatıyordu. Özellikle hepimizin dile getirdiği sanayideki elektrik payı gibi anlamsız ve faydasız yükler altındaydık. Ancak bunu yüzde 3,5'tan yüzde 2'ye düşürmeyi başarabildik. Şimdi yıllardır çözülemeyen konu üzerimizden kaldırıldı. Damga ve emlak vergisi yükleri vardı, büyük ölçüde hafifledi. Sadece TRT payı, emlak ve damga vergisi indirimleriyle sanayicilerimiz üzerinden 2017 yılında 1 milyar liraya yakın mali yük ortadan kalkmış oldu. Sanayicimizin rekabet gücünü arttıran bu tarihi adımlar için hükümetimize ve bakanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

Verilen bu desteklerin boşa gitmediğini rakamlardan gördüklerine dikkati çeken Yorgancılar, "Bu sene ilk 9 ay itibariyle sanayimiz ortalama yüzde 5,6 oranında büyüdü. Geçen sene aynı dönemde bu oran sadece 1,8'di. Yani sanayimiz geçen seneden bu yana tam 3 kat büyümüş durumda. Daha iyisini yapma şansımız var, bunu da birlik ve beraberlik içerisinde yapacağız." şeklinde konuştu.


- "Amacımız ekonomiye katkı veren firmaları ödüllendirmek"

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise bu yıl organizasyonun 10'uncusunu düzenlediklerini belirterek, organizasyona katılan firmaları verimlilik, istihdam, yenilikçilik ve markalaşma, finansal sonuçlar, dış ticaret, çalışanları geliştirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile topluma katkı ve çevre kategorilerinde değerlendirildiğini anlattı.

Amaçlarının ülke ekonomisine katkı sağlayan firmaları ödüllendirmek ve onları Avrupa değer zincirine katılabilmelerine destek vermek olduğunu dile getiren Zeytinoğlu, "Ödülün yanı sıra, organizasyonumuza katılan tüm firmalarımızın en önemli kazanımı PWC danışmanlığı ile Doğu Marmara ABİGEM tarafından verdiğimiz geri bildirim raporudur. Firmalarımız bu rapor ile iyileştirmeye açık alanlarını görebiliyorlar, sektörlerinde kendilerini kıyaslama ve eksikliklerini giderme imkanı bulabiliyorlar. Böylece yarışmaya katılan her bir firmalarımızın, kendilerini birer kazanan olarak görmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından organizasyonda dereceye giren 19 firmanın temsilcilerine ödülleri protokol mensuplarınca verildi.


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