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Mardin'de tarihi çeşmeye takılan borular kaldırıldı

Mardin'deki Şehidiye Medresesi’ndeki çeşmeye monte edilen borular, Vali Mahmut Demirtaş’ın talimatlarıyla sökülerek eski görünümüne kavuşturuldu.

2021-10-05 20:21:44
Halil Sezai'den Şanlıurfalı fırıncıya 'Hakaret' davası

Halil Sezai'den Şanlıurfalı fırıncıya 'Hakaret' davası

Şanlıurfa’da fırıncılık yapan Fatih Mermerdaş hakkında, komşusu Hüseyin Meriç’i darbeden oyuncu ve şarkıcı Halil Sezai’e tepki göstermek için sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Van Gölü'nün sırlarını aydınlatacak dalgıçlar böyle yetiştiriliyor

Van Gölü'nün sırlarını aydınlatacak dalgıçlar böyle yetiştiriliyor

Bitlis'te Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, Van Gölü'nün gizemlerini ortaya çıkarmak amacıyla dalgıç yetiştirmeye karar verdi. Eğitim vermeye başlayan Birol 'Adilcevaz'da geniş kapsamlı bir dalış okulu yaptırmayı düşünüyoruz' dedi.
Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor

Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor

İzmir'de geçen yıl 6.6 büyüklüğündeki depremde 36 kişinin yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında eşi Fidan Gezgin'i (38) kaybeden, 4 yaşındaki kızı Ayda Gezgin ise 91 saat sonra mucize şekilde kurtarılan Uğur Gezgin (41), aradan geçen 11 aylık süreçle ilgili DHA'ya konuştu. Kızı Ayda ve deprem sırasında okulda olduğu için kurtulan oğlu Atakan Gezgin (9) ile birlikte yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirten Gezgin, çocuklarına sarılarak yaşama tutunduğunu dile getirdi.
1915 Çanakkale köprüsü 'Engineering News-Record' dergisinin kapağında yer aldı

1915 Çanakkale köprüsü 'Engineering News-Record' dergisinin kapağında yer aldı

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü, inşasında kullanılan ileri teknoloji ve üstün teknik özellikleriyle Amerikan haftalık dergisi Engineering News-Record'un (ENR) kapağında yer aldı. Dergi ayrıca, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 10 sayfalık özel bölüm ile yer verdi.
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