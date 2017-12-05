Mantarlı tavuk sote tarifi

05.12.2017 23:42:20

Göğüs ve prostat kanseri riskini azaltan bakır yönünden oldukça zengin mantar tavukla sotelenerek sofranızda mükemmelbir lezzet haline geliyor.

MANTARLI TAVUK SOTE MALZEMELERİ

600 gram kuşbaşı tavuk göğsü

500 gram kültür mantarı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet domates

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

1 çay kaşığı taze çekilmiş renkli tane karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kabuğunu soyduğunuz domatesi küçük küpler halinde doğrayın. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız yeşil ve kırmızı biberleri yarım ay şeklinde doğrayın.

Mantarları büyüklüğüne ve isteğinize göre ince dilimler halinde ya da iri parçalar halinde doğrayın.

Zeytinyağını tavada kızdırın. Kuşbaşı doğranmış fileto tavuk göğüslerini, suyunu salmaması için yüksek ateşte soteleyin.

Ardından; doğranmış yeşil ve kırmızı biberleri, mantarı ekleyip, soteleme işlemini 10 dakika kadar sürdürün.

Son olarak; doğranmış domates, tuz, çekilmiş tane karabiber ve kekik ekleyin.

Domatesler suyunu çekene kadar pişirme işlemini sürdürün. Arzuya göre; ince kıyılmış maydanoz ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

PÜF NOKTASI

Mantarları beyazlaması için limonlu suda bekletebilir, kuruladıktan sonra kullanabilirsiniz.

Tavuklu mantar soteye arzuya göre soğan ve sarımsak da ekleyebilirsiniz.