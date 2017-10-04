Manisa'da traktör kazası: 1 kişi öldü

04.10.2017 18:12:56

Kaza, ilçeye bağlı Gökçeören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörüyle tarlasına badem toplamaya giden 71 yaşındaki Recep Gündüz, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı. Traktörün altında sıkışan Gündüz, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkartılarak, ambulansa bindirildi. Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Gündüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.