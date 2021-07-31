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Manavgat'ta tedavi parası yanan kadına büyük destek

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen ve tedavisi için biriktirdiği parasını da kaybeden Cemile Öner, Türkiye'nin dört bir yanından gelen destek telefonlarıyla mutlu oldu. Mahallerine gelen insanların kendisine sarılarak teselli ettiğini aktaran Öner, 'Vatandaşların destek telefonları beni mutlu etti. Herkes bir işin ucundan tutacağını söyledi. 'Teyze üzülme, sana yardım edeceğiz.' diyorlar. Telefonda arayan insanların acımı paylaşması bile yüzümü güldürmeye yetti. Arayanlardan Allah razı olsun. Moralim düzeldi.' ifadesini kullandı.

2021-07-31 13:27:58
İşte tam isabet anları; 'Harikasın Mete!'

İşte tam isabet anları; 'Harikasın Mete!'

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda final maçında milli okçu Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. Milli sporcumuz bu başarıyla ülkemize hem olimpiyat tarihindeki ilk okçuluk madalyasını hem de Tokyo 2020'deki ilk altın madalyayı getirdi!
Kayınvalidesinin uçuruma düştüğü anı görüntüledi

Kayınvalidesinin uçuruma düştüğü anı görüntüledi

Artvin’in Şavşat ilçesinde ailesi ile birlikte gezmeye çıkan Pumpul Karademir’in (71), dengesini kaybedip 70 metrelik uçuruma düşerek yaşamını yitirdiği anlar, bu sırada cep telefonuyla kayıt yapan damadı Kadir Şahiner tarafından görüntülendi. Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tepeköy köyünde meydana geldi. Eşi Mehmet Karademir ile kızı Ayla, damadı Kadir ve torunu Ceren Şahiner ile ormanda gezintiye çıkan Pumpul Karademir, dengesini kaybedip 70 metrelik uçurumdan düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Rize AKUT ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Karademir’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Pumpul Karademir'in cenazesi, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla düştüğü yerden çıkarılıp Şavşat Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
İzmir’e meteor düştü iddiası

İzmir’e meteor düştü iddiası

İzmir’ gece saatlerine meteor düştüğü iddia edildi.
Köyceğiz yangınında 4 sabotajcı aranıyor

Köyceğiz yangınında 4 sabotajcı aranıyor

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Köyceğiz'de çıkan orman yangınına ilişkin, ellerinde benzin bidonlarıyla ormana saldırı düzenleyen dört kişinin vatandaşlar tarafından görüldüğünü belirterek, şüpheli kişilerin arama faaliyetinin vatandaşların da katılımıyla sürdürüldüğünü belirtti
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