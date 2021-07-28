Manavgat'ta orman yangını büyüyor
Manavgat'taki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Manavgat'taki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Tarihi yapılarla çevrili mahalleye büyük ilgi
Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yapan Alanya Kalesi içindeki yerleşim yeri Tophane Mahallesi, herkesin ilgisini çekiyor. Tarihi kiliselerin yanı sıra Müslümanların ibadet ettikleri mescit ve camilerin de yer aldığı mahalle, adeta hoşgörünün de sembolü olarak adlandırılıyor. En ihtişamlı dönemini Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın Tophane Mahallesi sınırları içinde Kızılkule, Tersane ve Tophane'yi inşa etmesiyle yaşayan Birinci Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı olan Alanya Kalesi, Koruma Amaçlı İmar Planı'nın 1999'da yürürlüğe girmesiyle koruma altına girdi.
Akdeniz'in dibindeki fay kırığı canlılara yuva oldu
Adana'da 1998'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Hatay'ın Arsuz ilçesi kıyısında oluştuğu belirlenen fay kırığı, deniz canlılarının yuvası haline geldi. Ceyhan ilçesindeki deprem nedeniyle oluştuğu belirlenen yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki fay kırığı, denizin 13-18 metre altında ve kıyıdan 15-20 metre uzaklıkta doğal resif görevi görüyor. Çeşitli deniz canlılarına da ev sahipliği yapan fay kırığı, dalış tutkunları için de cazibe merkezi konumunda bulunuyor. Bölgede, turistik amaçlı dalışlar düzenleniyor, dalgıçlar fay kırığı içerisindeki biyolojik çeşitliliği keşfetmenin keyfini yaşıyor.
'Düşeceğim' dedi ve kaçtı
Olay dün akşam saat 20.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın üçüncü katına çıkan bir kişi, dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca evde kimsenin olmadığını anlayan hırsız, kısa bir süre sonra kapıyı manyetik bir kartla açarak içeri girdi. Bir süre içeride oyalanan hırsız daha sonra yatak odasına yöneldi. Çekmeceleri ve dolapları karıştıran hırsız, bina içerisinden gelen sesler üzerine kaçmak istedi. Yakalanmamak için kaçmaya çalışan hırsız, evin arka balkonundan yan binaya geçti. Yan binadakilerin fark etmesi üzerine geri gelen hırsız, ilk girdiği dairenin penceresine tutundu. Görüntülerde, pencereye tutunan hırsızın kendisine tepki gösteren bina sakinlerine 'düşeceğim' dediği duyuluyor.
Fransa'da aşı karşıtı protesto
Başkent Paris'te, sıkı güvenlik önlemleri altında Ulusal Meclis önünde başlayan protesto gösterisine, Sarı Yelekliler dahil yüzlerce kişi katıldı. Yoğun yağmur altında Danıştay binasına kadar yürüyen göstericiler arasında bir kadın, giydiği özgürlük heykeli kıyafetiyle dikkati çekti. Aşı zorunluluğu ve Kovid-19 ruhsatı karşıtları 31 Temmuz'da ülke çapında gösteriler düzenlemeyi planlıyor. Kovid-19 ile mücadele yasası, 26 Temmuz'da parlamentodan geçmişti.