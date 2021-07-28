Manavgat'ta orman yangını büyüyor

Tarihi yapılarla çevrili mahalleye büyük ilgi

Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yapan Alanya Kalesi içindeki yerleşim yeri Tophane Mahallesi, herkesin ilgisini çekiyor. Tarihi kiliselerin yanı sıra Müslümanların ibadet ettikleri mescit ve camilerin de yer aldığı mahalle, adeta hoşgörünün de sembolü olarak adlandırılıyor. En ihtişamlı dönemini Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın Tophane Mahallesi sınırları içinde Kızılkule, Tersane ve Tophane'yi inşa etmesiyle yaşayan Birinci Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı olan Alanya Kalesi, Koruma Amaçlı İmar Planı'nın 1999'da yürürlüğe girmesiyle koruma altına girdi.