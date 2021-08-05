Manavgat'ta duygulandıran görüntü: Yaşlı kadın sırtında erzak taşıdı
Antalya Manavgat'ta yaşlı bir kadın, yangınla mücadele eden ekiplere sırtında erzak taşıdı.
Antalya Manavgat'ta yaşlı bir kadın, yangınla mücadele eden ekiplere sırtında erzak taşıdı.
Hasar tespit çalışmalarından görüntüler
Bölgede, tarım arazilerinde ve evlerdeki hasar tespit çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Yanan ve hasar gören evlerden beton örnekleri alınarak, analizler sonucu konutun kullanılıp kullanılamayacağına karar veriliyor. Evi yanan vatandaşlara verilecek 50 bin liraya kadar desteğin ilk kısmı da yatırılmaya başlandı. Vatandaşların yeni evleri yapılana kadar barınma ihtiyacının karşılanması için şu ana kadar 62 konteyner ve 160 çadırın kurulumu yapıldı. Evi yananlar için deposu ve ahırıyla yöresel mimariye uygun konutların inşasına ise 2 ay içerisinde başlanması hedefleniyor.
Bayraktar TB2, 103 yangını ilk anda tespit etti
Bayraktar TB2 1835 saat uçtu, 103 yangını ilk anda tespit ettiYangınla mücadele çalışmalarında görev alan Bayraktar TB2 insansız hava araçları (İHA) 1835 saat uçuş gerçekleştirdi, 103 yangını ilk anda tespit etti.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Bayraktar TB2 İHA'ların orman yangınlarıyla mücadeledeki rolüne ilişkin bilgi verdi. Buna göre, Orman Genel Müdürlüğünün kullandığı Bayraktar TB2 İHA'lar 1 Haziran'dan 4 Ağustos’a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdi ve 103 yangını ilk anda tespit etti. Demir, paylaşımında 'İHA’larımız içimizi yakan orman yangınlarıyla mücadelede kritik görevlerine devam edecek. Bu mücadelede alın teri döken tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla.' ifadelerini kullandı.
Erdoğan söz vermişti; bugün teslim edildi
Manavgat'taki orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde birçok tarım arazisi, ev ve araç yandı, hayvanlar öldü. Mahallede yaşayan Mithat Akça yangına su tankerini bağladığı traktörüyle müdahale etti. Ancak bu sırada evi, ahırı, hayvanları ve traktörü yanan Akça, büyük üzüntü yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz'da afet bölgelerini ziyaretinde, Akça'ya traktörlerinin yenileneceğini ve en kısa sürede gönderileceğini söyledi. Akça, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan köyümüzü kontrole geldiğinde bize traktörümüzü yenileyeceklerine dair söz verdi. Sözünü tuttu. Traktörümüz bugün geldi. Yeni traktörümü teslim aldığım için mutluyum' dedi.
Turgut Şelalesi'nin çevresi küle döndü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 8 gündür mücadele edilen orman yangını, bölgedeki yemyeşil ağaçlar ve berrak suyuyla hem doğa harikası hem de Marmaris'teki turistik noktalardan biri olan Turgut Şelalesi'nin çevresini de küle çevirdi. Şelalenin yanı başında bulunan ve alevlere teslim olmasının ardından küle dönen ağaçların görüntüsü, görenlerin yüreğini sızlattı. Şelalenin çevresindeki birçok ağacın yanı sıra asırlık çınarların da alevlerden zarar gördüğü görüldü. Ayrıca, şelaleye tırmanmak için yapılan ahşap merdivenler de yanarak kullanılamaz hale geldi.