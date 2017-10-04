Mamak Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekimi

04.10.2017 20:43:36

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Mamak Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen Mamak Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen 775 konut, kura ile sahiplerini buldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekiminde, konutların, sahiplerine hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen TOKİ Başkanı Ergün Turan'a ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'e teşekkür etti.

Kentsel dönüşümün acil yapılması gereken işler arasına aldığını dile getiren Özhaseki, 103 yıl önce Burdur'da meydana gelen depremde yaklaşık 700 kişinin hayatını kaybettiğini, bugün de depremin Türkiye için bir tehdit ve tehlike olduğunu söyledi.

Son 100 yılda Türkiye'de 6 şiddetinin üzerine 56 deprem meydana geldiğine dikkati çeken Özhaseki, ülkede nüfusun yüzde 70'inin deprem bölgesinde yaşadığını, toprakların ise yüzde 60'ının deprem bölgesinde olduğunu belirtti.

Özhaseki, depremlerde ölen insanların sayısının 83 bin olduğunu, Adapazarı depreminde ise 17 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, "100 yıl boyunca bu depremlerin olduğunu bile bile, toprağın altında hareket olduğunu bile bile bizler neden bunun önlemini alıp da rahat etmiyoruz ki?" dedi.

Japonya'da meydana gelen depremlerin insanları etkilemediğine işaret eden Özhaseki, Türkiye'de ise vatandaşların en ufak depremde bile sokaklara çıktığını söyledi.

Özhaseki, kentsel dönüşüm konusundaki hedeflerine ilişkin bilgi verirken şöyle dedi:

"Türkiye'de risk taşıyan gerek İstanbul'da gerek Ankara'da gerekse Anadolu'da 7,5 milyon civarında bağımsız birimimiz var, evimiz var, iş yerimiz var. Bunların hepsini yıkmalıyız yeniden yapmalıyız. Senede 500 bini hedefledik. Önümüzdeki sene itibarıyla inşallah 500 bin bağımsız birimi yenileyeceğiz. Onun için tedbirler aldık, yasalar yakında çıkacak. Belediyelerimize destek olacağız, bunu hızlandıracağız. Eğer biz bunu hızlandırmazsak bir gün deprem gelecek, Allah korusun sevdiklerimizi elimizden alacak."

Kentsel dönüşüm çalışmalarında kimseyi mağdur etmeyeceklerini belirten Özhaseki, herkese ev vermeye çalışacaklarını, vatandaşların fazla borçlanmayacağını, ödeme kolaylıkları sağlanacağını söyledi.

Özhaseki, "Bizim İller Bankasına ait Türkiye'de 21 sosyal tesis var, hepsini satılığa çıkardık. Benim makam odamın bulunduğu yerler, çalışma alanlarım dahi satılık, çünkü onları satıp bütçe elde edeceğim. Bu bütçeler daha sonra size kira olarak, altyapı olarak ve çevre düzenlemesi olarak dönsün diye yapacağız. Eğer biz bunları kendimizden başlatmazsak vatandaşları da inandıramayız. Büyük bir seferberlik başlatıyoruz." diye konuştu.

- "Kentsel dönüşüm kapsamında 135 bin konutu ihale ettik"

TOKİ Başkanı Ergün Turan da iki yıl gibi kısa bir sürede verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kentsel dönüşüm projelerinin, diğer konut uygulamalarından daha zor ve daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu belirten Turan, bu nedenle proje paydaşlarına teşekkür etti.

Kentleşmeyle birlikte zaman içinde oluşan gecekondular ve kaçak yapıların, toplam konut stokunun önemli bir kısmını oluşturduğunu aktaran Turan, bunları dönüştürmek zorunda olduklarını söyledi.

Turan, özellikle büyük şehirlerin çevrelerinde oluşan, çoğu kamu arazilerinin üzerinde yapılan ve bir kısmı da kaçak olan bu yapıların, genellikle dönemin ekonomik, sosyal şartları ve biraz da yerel yönetimlerin göz yumması sonucunda oluştuğunu ifade etti.

Hükümetin aldığı tedbirler çerçevesinde özellikle afet riskinin, çarpık kentleşmenin yoğun olduğu şehirlerde ve alanlarda farklı ihtiyaçları, değişimleri göz önüne alarak kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri geliştirdiklerini anlatan Turan, şunları kaydetti:

"TOKİ olarak 54 ilde, yerel yönetimlerle müştereken başlattığımız kentsel yenileme programı kapsamında yaklaşık 72,5 milyon metrekare alanda aktif projeler yürütüyoruz. TOKİ olarak şimdiye kadar sadece kentsel dönüşüm kapsamında 135 bin konutu ihale ettik. Bunların büyük bir kısmı bitmiş durumdadır. Kentsel dönüşümde Ankara'da çok başarılı projeler üretiliyor. TOKİ olarak yerel yönetimlerle birlikte şimdiye kadar sadece kentsel dönüşüm kapsamında toplamda 41 bin 466 konut ihale edildi. Bunun 20 bin 370'ini tamamladık. Şu anda Ankara'da sadece kentsel dönüşüm kapsamında inşaatı devam eden konut sayısı 20 bindir. Bunun yaklaşık 8 bin 500'ü Mamak bölgesindedir. 5 bin 700'ü de Sincan'dadır. Bugün kurası çekilecek olan Anayurt ve Gülseren Projesi'nde ise toplam 5 bin 202 konut planlanmıştır. Altıağaç-Karaağaç ve Hüseyingazi mahallelerini içine alan proje kapsamında ise şimdiye kadar ihale edilen konut sayısı toplam 3 bin 880'dir."

Turan, bu projeleri gerçekleştirirken vatandaşları da mağdur etmediklerini vurguladı.



TOKİ olarak, Türkiye'nin hemen her yerinde konut teslimleri yaptıklarını veya kuralar çektiklerini anlatan Turan, "Bugün sabah İstanbul Kayabaşında bin 892 konutun kurası çekildi. Kuraya 39 bin 197 kişi katıldı. Biraz sonra da burada 775 konutun kurası çekilecek. Bu projelerden konut edinen kardeşlerime sağlık ve mutluluk içinde oturmalarını temenni eder, saygılar sunarım." dedi.

