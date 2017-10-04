Maliye Bakanlığı'ndan avukatlara Mavi Marmara uyarısı: Ruhsuz ifade kullanmayın

04.10.2017 10:07:27

TIMETURK | HABER MERKEZİ



Mavi Marmara saldırısıyla ilgili Türkiye ve İsrail'in yaptığı anlaşmayla mağdurların ‘yasa' muhatabı haline gelen Maliye Bakanlığı'nın bir avukatının ‘kalıplaşmış ve ruhsuz' bir dava dilekçesi krize neden olmuştu.



Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberine göre Bunun üzerine harekete geçen Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, kurum avukatlarına “Mavi Marmara mağdurlarının açtığı davalarda mahkemelere verilecek dilekçelerde hassas olun” uyarısı yaptı. Krize neden olan dilekçede kullanılan ‘fahiş tazminat talebi' veya ‘saldırıyı göze alarak gidildiği' gibi ifadelerin kesinlikle kullanılmaması istendi.



Davaların toplumdaki yüksek hassasiyetin gözetilerek yürütülmesi istendi.

MAVİ MARMARA SALDIRISI



Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail'in kanlı saldırı sonrası, 10 Türk vatandaşı şehit olmuş, 50 kişi yaralanmıştı. Ayrıca insani yardım gönüllülerine, İsrail askerleri tarafından psikolojik işkence yapılmış, eşyalarına ve paralarına el koymuştu.



'YASAL HASIM' ARTIK TÜRKİYE



İki ülke arasındaki normalleşme görüşmeleri kapsamında imzalanan anlaşması gereği İsrail aleyhine açılan tazminat davaları, Türkiye'ye yönlendirildi. Çünkü İsrail şehitlerin ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödeyip, yasal yükümlülüklerini Türkiye'ye devretti.



O AVUKATIN 'RUHSUZ' DİLEKÇESİ



Bu süreçte bir şehit ailesinin açtığı davalardan birinde karşı taraf olan Maliye Bakanlığı avukatı itiraz dilekçesinde ‘ruhsuz' - ‘kalıplaşmış' ifadeler kullandı.

Avukat, Mavi Marmara şehit ve gazilerinin “saldırı ve müdahaleleri” göze alarak yola çıktığını, tazminat tutarının da bu durum dikkate alınarak belirlenmesini talep ederek; maddi ve manevi tazminat talebinin “fahiş” olduğunu yazmıştı.



BAKANLIKTAN 'DİLEKÇE' AÇIKLAMASI

Maliye Bakanlığı ise yaptığı açıklamada avukata gerekli uyarının yapıldığını, hukuki mülahazalarla hazırlananan dilekçenin, maksadı aşan, yanlış anlaşılmaya neden olan bir sonuca neden olduğu belirtilmişti.