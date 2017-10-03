Maliki, Türkiye'nin IKBY tutumunu değerlendirdi

03.10.2017 21:54:04

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, Türkiye'nin IKBY'nin düzenlediği referanduma karşı Irak'ın toprak bütünlüğünden yana yer almasını değerlendirdi. Maliki, Türkiye'nin Irak'ın birliğini desteklemesi ve ayrılık girişimlerini reddetmesi rolünden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Maliki'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Maliki'nin Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile görüştüğü bildirildi.



Açıklamaya göre, görüşmede siyasi gelişmeler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumuyla, Bağdat-Erbil arasında askıda kalan sorunların çözümü için azami çabanın harcanması konuları ele alındı.

ÜÇ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ

Maliki'nin ayrılık girişimlerini durdurmak için Irak, Türkiye ve İran arasındaki koordinasyonun önemine değindiği görüşmede, "Üç ülke arasındaki güvenlik iş birliği ve dayanışması geniş ekonomik iş birliğinin önünü açacak." dediği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Maliki'nin ayrıca, Irak'ın birliği ve her türlü ayrılık girişimlerini reddetmesinden dolayı Türkiye yönetiminin rolünün memnuniyet verici olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Türk Büyükelçi Yıldız'ın da Türkiye'nin Irak'a desteğini ifade ederek, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Irak'ın egemenliğine önem verdiklerini belirttiği ifade edildi.