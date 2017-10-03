Malatyalı yüzücüler Spor Bilimleri Fakültesi'nde derse girdiler

03.10.2017 15:35:57

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Malatyalı yüzücüler, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini ziyaret ettiler.Bursa Mudanya yarışlarından çeşitli derecelerle dönen Pelit Yüzme Okulu öğrencileri, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Irşil Demiralp'i ziyaret etti.Yüzme sporcuları daha sonra dersine katıldıkları Demiralp'e merak ettikleri konularla ilgili sorular yönelttiler. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Modern Pentatlon Milli Takımı Antrenörü Rüstem Pelit, "İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ne ve değerli hocalarımıza bir ziyaret gerçekleştirdik. Irşil hocamıza bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. Sporcularımızın müsabakalardaki performansını en üst seviyeye çıkarmak için elimizde bulunan bütün imkanları kullanmaya çalıyoruz. Irşil Demiralp Hocamızın dersini sporcularımız dikkatli bir şekilde dinledi. Bu dersten sonra sporcularımız düşüncelerinde ileriye dönük olarak daha kararlı olduklarını açıkça söylediler. Katkılarından dolayı Irşil Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.