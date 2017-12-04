Malatya Park'ta 'Engelliler Günü' etkinliği

04.12.2017 15:27:16

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla ile bir etkinlik düzenlendi.Engelli insanların yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek ve fırsat verilince neler başarabileceklerine vurgu yapmak amacıyla yola çıkan Malatya Park, engelli yurttaşlara kapılarını açtı. Malatya Park ana fuaye alanında gerçekleşen etkinlikte Yaşam Akademisi öğrencilerinin dans şovları ve şarkıları ile sürdü. Öğrenciler aynı zamanda kısa bir tekvando gösterisi sundular. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan etkinlikte öğrenciler bol bol alkış aldı.