Malatya'daki lise öğrencilerine çift diploma imkanı

03.10.2017 11:49:11

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TED Kolejleri ve Kanada Eğitim Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilen Kanada Öğrenci Değişim Programı Malatya TED Lisesinde öğrencilere tanıtıldı.Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı birimi tarafından yürütülen programa ilgi büyük olurken TED Okullarına özel bir kontenjanı bulunan programda öğrenciler lise eğitimlerine sene kaybı yaşamadan bir dönem ya da bir yıl Kanada'da devam edebilecekler. TED'li öğrencilerin kişisel ve kültürel gelişimi açısından önemli olan programda, aynı zamanda üniversite eğitimlerine Kanada'da devam etmek isteyen öğrenciler hem Kanada'da ki liseden hem de TED Kolejinden mezun olarak çift diploma elde etme imkanı bulabilecekler. Öğrenciler elde ettikleri diploma ile hem Kanada'nın eğitim düzeyi en yüksek üniversitelerine sınavsız geçiş hakkı hem de Türkiye'deki en saygın üniversitelere rahatlıkla başvurma hakkı kazanacaklar. Uluslararası geçerliliği olan TOEFL sınavı ile seçilecek olan öğrenciler, yabancı dil seviyelerini uluslararası standartlarda kanıtlamış olacaklar. TED kolejleri ile anlaşmalı olan Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde öğrenciler, İngilizcelerinin yanı sıra Fransızca öğrenme imkanı da elde edebilecekler. Her seviyedeki öğrencinin isteğine uygun imkanlar sunan değişim programı, öğrencilerin yurtdışına açılmaları konusunda da büyük önem taşıyor.Yoğun ilgi gören öğrenci seminerinin ardından programa katılmak isteyen öğrencilere program sorumlusu Elif Bulut tarafından tanıtım semineri düzenlendi.