Malatya'da tır devrildi: 1 yaralı

04.10.2017 12:52:40

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza ilçeye bağlı Güzelköy mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 44 AB 314 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu tır sürücüsü Ali Yıldız yaralanırken olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı sürücüyü Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.