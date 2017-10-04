Makine sektöründe ihracat hedefleri

04.10.2017 18:29:33

Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Başkanı Ahmet Özkayan, 7 aylık verilere göre makine ihracatının yüzde 6,8 artarak 7,4 milyar dolara ulaştığını, sektörün 2017 yılını 13 milyar dolar ihracat ile tamamlamasını beklediklerini bildirdi.

Fuar İzmir'de düzenlenen MAKTEK Fuarı'nın açılışında konuşan MİB Başkanı Özkayan, makine sektöründe geçmişte üretilmesi hayal olan makinelerin bugün seri imalat şeklinde üretilir hale geldiğini, sektörün Türkiye'de stratejik öneme sahip olduğunu ve ekonominin lokomotifleri arasına girdiğini belirtti.

Özkayan, dünyada mal ticaretinde petrol ve türevlerinden sonra ikinci sırada ticareti yapılan ürünün makine olduğuna dikkati çekerek, stratejik hedefin makine sektöründe katma değeri yüksek ürünler üretilmesi olarak belirlendiğini belirtti.

Makine sektöründeki ihracat hedeflerine ilişkin değerlendirmeler yapan Özkayan, şunları kaydetti:

"2017 yılının 7 aylık verilerine göre makine sektöründe ihracat yüzde 6,8 artarak 7,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Sektörün 2017 yılını 13 milyar dolar ihracat ile tamamlamasını bekliyoruz. Makine imalat sanayi kapasite kullanım oranının eylül ayında bir önceki aya göre 0.2 puan artış göstererek yüzde 79 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Sektörün katma değeri 2003 ile 2006 yılları arasında 2,4 milyar dolar düzeyinde iken bugün itibarıyla 25 milyar dolarlık üretim gücü ve 12 milyar dolar seviyesinde de ihracat payı söz konusu.

Takım tezgahları sektöründe imalat ve ihracatta 2016 yılı performansının aynısını bekliyoruz. İthalatta ise 2016 yılına göre yüzde 12 düşüş bekliyoruz. Makine imalat sektöründe ise imalatın yüzde 3 ve ihracatın yüzde 5 seviyelerinde artmasını ithalatın ise yüzde 10 seviyesinde azalmasını öngörüyoruz."

Fuarı organize eden TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri şirketinin genel müdürü İlhan Ersözlü ise 43 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştirilen fuarda 390 firma temsilciliği ve 875 markanın bir araya geldiğine işaret etti.

Fuara 40 ülkeden 35 bin ziyaretçi gelmesini beklediklerini aktaran Ersözlü, "Geleceğin akıllı üretim teknolojilerinin görülebileceği fuarın bu yıl 250 milyon dolarlık iş hacmi yaratmasını hedefliyoruz." dedi.

Konuşmalardan sonra fuarın açılışı gerçekleştirildi. Fuar 4-7 Ekim tarihleri arasında açık olacak.















