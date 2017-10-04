Mahmut Tanal: İslamda dini nikah yoktur

04.10.2017 12:11:08

Tartışmalara yol açan müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren düzenlemeyi içeren tasarı, Meclis'te yeniden görüşülmesi için alt komisyona sevk edildi.Meclis'e sunulan tasarıya göre il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına eklenecek.

"İSLAMDA DİNİ NİKAH YOKTUR"

Twitter hesabından konuyla ilgili eleştirilerde bulunan CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, imam nikahının islamda yerinin olmadığını söyledi.

Tanal, "İmam nikahı, dinimizce zorunluluk değildir. İslamda dini nikah diye bir şey yoktur." dedi.

İşte o tweet: