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Mahir Ünal: Belediye Başkanlarından istifa istenmedi

Mahir Ünal: Belediye Başkanlarından istifa istenmedi

Mahir Ünal, Ak Parti'deki istifa iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Mahir Ünal: Belediye Başkanlarından istifa istenmedi
04.10.2017 10:34:02

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Haberturk'te canlı yayında soruları cevaplayan Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ünal'ın açıklamaları:

AK PARTİ'DE İSTİFA İDDİALARI

Burada kafaların karışık olmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Bu dezenformasyon ciddi anlamda herkesi rahatsız ediyor. Biz AK Parti olarak yapmak istediğimiz her şeyi net bir dille kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bazı iletişim kazaları dünyanın her yerinde olabilir. Cumhurbaşkanımızın siyasete geri dönüşü ile birlikte, Cumhurbaşkanımız dedi ki; 1. Teşkilatlarımızı yeniden değerlendireceğiz. 2. Belediyelerimizi gözden geçireceğiz. 3. Hükümete de "180 günlük eylem planınızı hazırlayın, bize getirin. Ne yapacaksınız bizimle paylaşın" dedi. Yüzde 50+1 almak kolay değil. Bu çerçevede biz teşkilatlarımızla ilgili şu ana kadar ciddi değişiklikler yaptık. En son 4 il başkanımız değişti. Bunu kamuoyu ile paylaştık.

Belediyelerimizle ilgili de yerel yönetimler başkanlığımızın bizzat, belediye başkanlarımızın kendilerinin talep ettiği, "kendi performanslarınızı bizimle paylaşın" dedik. Borçlarından, ihtiyaç ve taleplerinden seçim öncesi vaatlerine kadar, bunların ne kadarını gerçekleştirmiş, gerçekleştirmemiş, bunlar düzenli olarak zaten yerel yönetimler başkanlığımız ile paylaşılıyor. Sorun yaşamak istemiyoruz. Başarısızlığa asla tahammülümüz olamaz. Bu çerçevede yaptığımız değerlendirmelerle de belediye başkanlarımızla görüşüyoruz. Kılıçdaroğlu çıkmış, "istifa eden ya yolsuzluk yapmış ya Bylockçudur" diyor.

'ŞU ANA KADAR İSTİFA TALEBİ YOK'

Sandıkla seçilenin sandıkla gitmesi gerekir evet, bizim en çok mücadelesini verdiğimiz konu budur. Bir ille ilgili karar verilirken oturulup 2 kişinin istişaresi değildir. O ilin milletvekilleri ile, ilçe, il belediye başkanları ile istişare edilir. İl başkanımız, milletvekilimiz, teşkilatlarımız, kadın, gençlik kollarımızın hepsi bir takım mantığı ile çalışırlar. Bir sorun çıktığında bu il başkanından kaynaklanıyorsa biz il başkanımızı çağırırız. "Bazı aksamalar var, sen buraya uyum sağlayamadın, seni başka bir yerde değerlendirelim" deriz. İl başkanımıza diyoruz ki; Teşekkür ediyoruz.

Belediye başkanlarımızla ilgili değerlendirmelerimiz kriterler doğrultusunda devam ediyor. Şu ana kadar genel merkezimizin herhangi bir belediye başkanından istifasını istemesi söz konusu olmadı. Ama Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bundan sonra olmayacağı anlamına gelmiyor.

Herhangi bir gelişme olduğunda zaten doğrudan biz bunu kamuoyu ile paylaşırız. Bu yıl sonuna kadar çalışmalarımız tamamlayıp kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz. Olağan kongre sürecini erkene çekmekten ziyade, biz bir an önce bu meseleleri bitirip Türkiye'nin önünde çok büyük sorunlar var.AK Parti bugüne kadar Türkiye'yi kendi iç meseleleri ile meşgul etmedi. Genel Başkanımızın dönmesi ile birlikte biz kendi içimizdeki bu değişiklikleri hızla tamamlamak istiyoruz. Aşılması gereken bir sürü sorun var.

'GÜNDEMİMİZDE ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bizim şu anda hiçbir şekilde gündemimizde bir erken seçim söz konusu değil. Türkiye'yi böyle bir ortamda bir de erken seçimle Türkiye'yi meşgul etmek çok büyük bir haksızlık olur.


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