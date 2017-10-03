Mağdur 'tahliyede bilgilendirme' ile korunacak

03.10.2017 12:13:21

KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanlığınca, yeni bir mağduriyet yaşanmaması amacıyla, tutuklu ve hükümlülerin tahliyelerinden önce güvenlik birimlerinin bilgilendirilmesine yönelik yasa taslağı hazırlandı.

Bakanlıkça hazırlanıp görüşe sunulan "Mağdur Hakları Kanun Tasarısı Taslağı"nın TBMM'de kabul edilip yasalaşmasının ardından, mağdurların korunması için çalışmalar gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, mağdurun veya ailesinin, birlikte yaşadığı kişilerin başvurusu halinde gerekli incelemeler yapılacak. Başvuru ciddi bulunduğunda, suçun tekrarının veya başka bir suçun işlenmesinin önlenmesi için kolluk birimlerince gerekli tedbirler alınacak.

Mağdura yönelik suç işleyen tutuklu ve hükümlüler cezaevlerinden tahliye edildiklerinde de yeni önlemler hayata geçirilecek.

- Güvende bulunma hakkı korunacak

Tutuklu ve hükümlülerin, ceza infaz kurumlarından tahliye edilmeleri öncesinde İçişleri Bakanlığı ile mağdurun bulunduğu yerdeki güvenlik birimlerine bilgi verilecek.

Böylece tutuklu ve hükümlülerin mağdura yönelik yeniden suç işlemelerini önleyici çalışmalar yapılacak. Bu uygulamayla, mağdurun ceza yargılamasında ve sonrasında güvende bulunma hakkının korunması amaçlanıyor.

Düzenlemeyle, kolluk birimleri faile karşı işlenebilecek suçların engellenmesiyle ilgili de tedbirler alacak.

Bilgilendirme, tutuklu ve hükümlülerin firar etmeleri durumunda da yapılacak.

Öte yandan, mağdurun talebi halinde, ceza muhakemesinin zorunlu kıldığı durumlar hariç olmak üzere, soruşturma veya kovuşturma işlemlerinin yapıldığı yerlerde şüpheli veya sanıkla mağdurun teması engellenecek.