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Mağarada kıstırıldılar! 5 PKK'lı işte böyle teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, mağarada tespit edilen 5 teröristin teslim olduğu anların görüntülerini paylaştı.

2022-11-12 10:20:11

Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan iki teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 PKK'lının daha teslim olduğunu açıkladı.

"Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez” denilen açıklamada “Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu.” ifadeleri kullanıldı.

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