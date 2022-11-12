Mağarada kıstırıldılar! 5 PKK'lı işte böyle teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, mağarada tespit edilen 5 teröristin teslim olduğu anların görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan iki teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 PKK'lının daha teslim olduğunu açıkladı.

"Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez” denilen açıklamada “Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu.” ifadeleri kullanıldı.