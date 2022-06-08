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Maduro, Erdoğan ile birlikte 'evet' dedi, salonda gülüşmelere yol açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ortak basın toplantısı düzenleyen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Madura'nın sorular kısmına geçerken 'evet' demesi salonda gülüşmelere yol açtı

2022-06-08 21:10:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ortak basın toplantısı düzenledi.

ERDOĞAN'LA BİRLİKTE 'EVET' DEDİ

Her iki Cumhurbaşkanının yaptığı konuşmanın ardından sorulara geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorular faslına geçerken 'Evet' demesinin ardından Maduro'nun da 'evet' demesi başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere salondakilerin gülüşmesine yol açtı.

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