Maduro, Erdoğan ile birlikte 'evet' dedi, salonda gülüşmelere yol açtı

Maliyet artışları ek bütçeyi zorunlu kıldı

TBMM tarafından geçen yıl sonunda kabul edilen 2022 bütçesinin yapılan harcamaları karşılayamaması ve açıkların ortaya çıkması üzerine ek bütçenin gündeme alınması zorunlu hale geldi. Bu konuda hazırlıkların başladığı ve TBMM tatile girmeden gündeme geleceği dile getiriliyor. Peki sokaktaki vatandaş için bu ne anlama geliyor? Timeturk Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı değerlendirdi.