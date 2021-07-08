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Madeni Paraların Kenarları Neden Tırtıklıdır?

Madeni paraların tırtıklı olmasının nedeni eski zamanlara dayanıyor.

Madeni Paraların Kenarları Neden Tırtıklıdır?
08.07.2021 22:11:41
Madeni Paraların Kenarları Neden Tırtıklıdır?

Özellikle kâğıt para devrinden önce, alışverişte kullanılan paralar altın ve gümüş içeriyorlardı.

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Madeni Paraların Kenarları Neden Tırtıklıdır?

Her devirde olduğu gibi, o devirde de bulunan bazı dolandırıcılar, bu paraları kenarlarından kazıyarak, çok az miktarda da olsa bu değerli madenleri biriktiriyor, parayı da tekrar kullanabiliyorlardı.

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Madeni Paraların Kenarları Neden Tırtıklıdır?

O devirlerde tüccarlar, parayı tartıyorlar ve ağırlığı eksikse kabul etmiyorlardı. Tabii, para da elinizde kalıyordu.

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Madeni Paraların Kenarları Neden Tırtıklıdır?

Antik para kataloglarında dikkat ederseniz, paraların büyük bir kısmının tam yuvarlak olmadığını görürsünüz.

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Madeni Paraların Kenarları Neden Tırtıklıdır?

Bu sorunu çözmek ve halkı eksik paraya karşı korumak için bozuk paraların kenarları tırtıklı yapılmaya başlandı. Bu tırtıklar sayesinde paranın kenarının kazındığı hemen belli oluyordu ve kenarı kazınmış parayı kimse almıyordu.

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Madeni Paraların Kenarları Neden Tırtıklıdır?

Bu gelenek günümüze kadar devam etti. Artık içinde değerli bir maden bulunmamasına rağmen, bozuk paralarımızın kenarlarında ya tırtık ya da bir yazı vardır.

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