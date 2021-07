Madde bağımlısı gencin evine operasyon

Kayseri'de iddiaya göre madde bağımlısı olan B.Y. (26), sevgilisi B.T ile kaldığı evin balkonuna çıkarak bağırmaya ve şu şişeleri atmaya başladı. Birlikte yaşadığı sevgilisinin evde rehin alınmış olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, olay yerine Özel Harekat polisi çağırdı. Madde bağımlısı B.Y. 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından özel harekat polislerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. 2 saat süren olayda gözaltına alınan madde bağımlısı B.Y. polis otosuna bindirildi. 3 gündür sevgilisinin evinde kalan B.T. ise yaşadığı korku nedeniyle ambulansla hastaneye götürüldü.