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Macron: ''Ermeni Soykırımı'' anma gününü unutmayacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ''Ermeni Soykırımı Anıtı''nda katıldığı törenin ardından paylaşım yaptı.

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24.04.2021 16:32:38
Macron: ''Ermeni Soykırımı'' anma gününü unutmayacağız

24 Nisan'ı 2019 yılında "Ermeni Soykırımını Anma Günü" olarak ilan eden Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Ermeni Soykırımı Anıtı'na gitti.

Macron, anıttaki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

"24 NİSAN'I UNUTMAYACAĞIZ"

"24 Nisan 'Ermeni Soykırımı' anma gününü unutmayacağız. İnkarcılığa, nefrete, şiddete karşı birlikte savaşacağız. Fransız halkı ve Ermeni halkı sonsuza dek birbirine bağlıdır."

ERMENİSTAN CUMHURBAŞKANI'NA MEKTUP YAZDI

Fransız Cumhurbaşkanı Macron, 'soykırım' iddialarıyla ilgili Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a mektup gönderdi.

Macron, mektubunda "Gerçeği kabul ederek unutkanlığı, inkârı, yalanları önlemek bizim görevimizdir. Tarih boyunca yanınızda olduk. Gelecekte de yanınızda olmaya kararlıyız. Fransa ve Ermenistan dostluk ve kardeşlikle birleşiktir." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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