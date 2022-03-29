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Macron'dan ''geçinemiyoruz'' diyen vatandaşa: Bu duruma bir reçete yok

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Fransız bir vatandaşın ‘geçinemiyoruz’ tartışması sosyal medyada gündem oldu.

2022-03-29 16:10:14

Fransa'nın Dijon kentini ziyaret eden Macron, hayat pahalılığından yakınan bir vatandaşın isyanı ile karşılaştı. Fransız vatandaşı Macron'a "Eşim ve ben ayda 4 bin euro kazanıyoruz. Ayın beşinde bütün masraflarımı ödedikten sonra ev kredimi ödedikten sonra hesabımda sıfır kalıyor. Bu durumda yalnız değilim. Çok arkadaşım aynı durumda bu da normal değil" diyerek sitem etti.

"BİR REÇETEMİZ YOK"

Macron ise gaz ve akaryakıt fiyatlarını gerekçe göstererek "Bu duruma bir reçete yok. Fiyatlarda gaz ve akaryakıta çaremiz yok. Çünkü biz üretmiyoruz ne yapmalıyız? Tek çaremiz ucuza almak, biraz teknik ama. Ondan dolayı Avrupa ülkeleri birleştiler birlik almak için. Rusya'dan enerji bağımlılığımızı keserek umut ediyorum ki fiyatlar düşecek" ifadeleriyle cevap verdi.

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