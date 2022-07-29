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Macron'a yapılan bu hareket gündem oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ayak üstü karşılaştığı bir yetkilinin omzuna dokunduktan sonra yetkili 'Macron çek o pis ellerini üzerimi kirlettin' dercesine omzunu temizlediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

2022-07-29 21:14:58
'Kardan adam'ın burnunu yerken görüntülendi

'Kardan adam'ın burnunu yerken görüntülendi

Sevimli tavşan kardan adamın havuçtan yapılan burnunu yerken görüntülendi
İlber Ortaylı: Türkiyeli diye bir şey olmaz, Türk Türk’tür

İlber Ortaylı: Türkiyeli diye bir şey olmaz, Türk Türk’tür

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk ve Türklük kavramlarına ilişkin kendisine yöneltilen soruyu cevaplandırdı
Bakan Kurum: 100 yılda yapılabilecek yatırımları, 20 yıla sığdırdık

Bakan Kurum: 100 yılda yapılabilecek yatırımları, 20 yıla sığdırdık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çamlıdere Termal Otel ve Kaplıca Tesisleri ile Beyler Mahallesi 55 Konut Açılış Töreni’nde, “100 yılda yapılabilecek yatırımları, sizlerin desteğiyle 20 yıla sığdırdık” diyerek, Türkiye’nin, tarihin en kritik kavşak noktası olan 2023 seçimlerine doğru yürüdüğünü ve bu seçimlerin Türkiye açısından büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.Bakan Kurum, “Aziz milletimizin takdiriyle 2023 ve 2024 seçimlerinde büyük zaferler kazanacak, geleceğe yürüyüşümüzü çok daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.
Vatandaştan şaşırtan cevaplar! HDP 'Cami'ye neden giremedi?

Vatandaştan şaşırtan cevaplar! HDP 'Cami'ye neden giremedi?

Sosyal medyada paylaşılan sokak röportajında vatandaşın komik benzetmesi gündem oldu. 'Cami ne demektir?' sorusuna cevap olarak vatandaş, 'Caminin c'si CHP'nin c'sidir, Caminin a'sı AK Parti'nin a'sıdır, m 'Milliyetçi Hareket Partisi'dir, i İYİ Parti'dir, görüyorsunuz camiye HDP girememiştir. Neden? camih olmuyor işte' şeklinde güldüren cevap verdi.
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