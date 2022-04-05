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Macron'a çok sert tepki: 'Putin ile kaç kez görüştünüz, neyi başardınız?'

Dünya Bucha'daki vahşetin şokunu yaşarken Putin ile telefon görüşmesi yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron çok sert bir tepki ile karşılaştı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin Macron'a hitaben söylediği sözler tabiri caizse gündeme bomba gibi düştü.

Macron'a çok sert tepki: 'Putin ile kaç kez görüştünüz, neyi başardınız?'
05.04.2022 11:51:31
Macron'a çok sert tepki: 'Putin ile kaç kez görüştünüz, neyi başardınız?'

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş Ukrayna'nın dört bir yanında can almaya devam ediyor. Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Bucha kentinin kontrolünü bir ay boyunca elinde tutan Rus güçleri geçtiğimiz gün kentten geri çekilmiş, kentte giren Ukrayna ordusu sokaklarda ve evlerde çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşmıştı. Bucha'daki vahşetin ardından dünya ayağa kalkarken, Polonya'dan çok sert bir tepki geldi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sivillerin katledilmesine ilişkin uluslararası bir tepkinin ortasında Rus lider Putin ile telefon görüşmesi yapan Macron'u sert sözlerle eleştirdi.

 
 
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Macron'a çok sert tepki: 'Putin ile kaç kez görüştünüz, neyi başardınız?'

Düzenlediği basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a hitap eden Morawiecki, 'Putin ile kaç kez görüştünüz, neyi başardınız? Gerçekleşen eylemlerden herhangi birini durdurdunuz mu?' ifadelerini kullandı

 
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Macron'a çok sert tepki: 'Putin ile kaç kez görüştünüz, neyi başardınız?'
'HİTLER İLE MÜZAKERE EDER MİSİN?'
 

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü; 'Suçlularla pazarlık yapılmamalı, onlarla savaşılmalı...Hiç kimse Hitler'le pazarlık yapmadı. Hitler, Stalin, Pol Pot ile müzakere eder misiniz?

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Macron'a çok sert tepki: 'Putin ile kaç kez görüştünüz, neyi başardınız?'
FRANSA'DAN İLK YANIT
 

Morawiecki'nin sözlerine yanıt Macron'dan değil Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden geldi. Hürriyet'teki habere göre yapılan yazılı açıklamada Putin'in batılı ülkelerin taleplerini anlaması için iletişim kanallarının açık olmasının önemine vurgu yapıldı.

 
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Macron'a çok sert tepki: 'Putin ile kaç kez görüştünüz, neyi başardınız?'
FRANSA VE ALMANYA'DAN RUSYA HAMLESİ
 

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyurarak, söz konusu diplomatlardan ülkeyi 5 gün içinde terk etmelerini istedi. Baerbock ayrıca, Rusya'ya karşı mevcut yaptırımların daha da sıkılaştırılacağını, Almanya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine desteğini artıracağını ve NATO'nun doğu kanadının güçlendirileceğine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya‘nın Almanya Büyükelçisi Sergei J. Nechayev'i Bakanlığa çağırılarak, 40 Rus diplomatın istenmeyen ilan edildiği konusunda bilgilendirildiği belirtildi. Almanya'da akredite edilmiş 104 Rus Diplomat bulunuyor. Almanya hükümeti ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça kentindeki katliamına yanıt olarak Rusya'ya karşı yeni cezai tedbirler almaya karar verdiğini açıkladı. Fransa ise ülkede görev yapan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

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Macron'a çok sert tepki: 'Putin ile kaç kez görüştünüz, neyi başardınız?'
RUSYA'DAN İLK YANIT GELDİ
 

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın 40 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini doğrulayarak, “Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz” dedi. Almanya'nın çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Zaharova Rus basınına verdiği demeçte, Almanya'nın 40 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini doğrulayarak, “Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz” dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyurmuş, söz konusu diplomatlardan ülkeyi 5 gün içinde terk etmelerini istemişti.

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