Macron'a çok sert tepki: 'Putin ile kaç kez görüştünüz, neyi başardınız?'

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyurarak, söz konusu diplomatlardan ülkeyi 5 gün içinde terk etmelerini istedi. Baerbock ayrıca, Rusya'ya karşı mevcut yaptırımların daha da sıkılaştırılacağını, Almanya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine desteğini artıracağını ve NATO'nun doğu kanadının güçlendirileceğine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya‘nın Almanya Büyükelçisi Sergei J. Nechayev'i Bakanlığa çağırılarak, 40 Rus diplomatın istenmeyen ilan edildiği konusunda bilgilendirildiği belirtildi. Almanya'da akredite edilmiş 104 Rus Diplomat bulunuyor. Almanya hükümeti ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça kentindeki katliamına yanıt olarak Rusya'ya karşı yeni cezai tedbirler almaya karar verdiğini açıkladı. Fransa ise ülkede görev yapan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.