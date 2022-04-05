Macron'a çok sert tepki: 'Putin ile kaç kez görüştünüz, neyi başardınız?'

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş Ukrayna'nın dört bir yanında can almaya devam ediyor. Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Bucha kentinin kontrolünü bir ay boyunca elinde tutan Rus güçleri geçtiğimiz gün kentten geri çekilmiş, kentte giren Ukrayna ordusu sokaklarda ve evlerde çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşmıştı. Bucha'daki vahşetin ardından dünya ayağa kalkarken, Polonya'dan çok sert bir tepki geldi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sivillerin katledilmesine ilişkin uluslararası bir tepkinin ortasında Rus lider Putin ile telefon görüşmesi yapan Macron'u sert sözlerle eleştirdi.