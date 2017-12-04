SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

Maçın ardından

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Susic: 'İdeal takımımızdan yoksun oynadık. Buna rağmen bir puan alabilirdik. Üstelik son 20 dakika 10 kişi olmamız onlar içi avantajdı'- Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica:'Galibiyetten dolayı mutluyum. 26 puana ulaştık. Beşiktaş ile aynı puandayız. Kimse bizden beklemiyordu. Çok iyi bir takım ruhumuz var'

Maçın ardından
05.12.2017 00:17:22
Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Safet Susic, son 20 dakikayı 10 kişi oynamalarının rakipleri için avantaj olduğunu söyledi.

Susic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmada bir puanı hak ettiklerini belirtti.

Oyuncularının iyi mücadelesine rağmen yenilmelerine üzüldüğünü dile getiren Susic, "Son 20 dakikada 10 kişi kalmamıza rağmen en azından bir puan alabilirdik. Maçtan önce bildiğiniz gibi sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. Ligin de iyi takımlarından biriyle oynadık." diye konuştu.

"İdeal takımımızdan yoksun oynadık." diyen Susic, "Buna rağmen bir puan alabilirdik. Üstelik son 20 dakika 10 kişi olmamız onlar içi avantajdı." değerlendirmesinde bulundu.


- Kayserispor cephesi


Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise müsabakanın çok zor geçtiğini kaydetti.

Rakip takımın as oyuncularından yoksun olarak sahaya çıktığını ifade eden Sumudica, "Bazen yedek bekleyen oyuncular kendilerini göstermek için daha iyi performans sergiliyor. Bu maçta biz de çok iyi oynadık. Olumlu sonuçlarla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rakip takımın 10 kişi kalmasının ardından iki forvete döndüğünü dile getiren Sumudica, kazandıkları maçta çok fazla fırsatı da değerlendiremediklerini aktararak, "Galibiyetten dolayı mutluyum. 26 puana ulaştık. Beşiktaş ile aynı puandayız. Kimse bizden beklemiyordu. Çok iyi bir takım ruhumuz var. Takımım farklı sistemlerle de oynamaya çabuk uyum sağlıyor. Bu takımda olmaktan dolayı mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Bir gazetecinin maçın ardından neler yaşandığına yönelik sorusuna Sumudica, "Ben futbol adamıyım. Rakip takımın teknik direktörünü de tebrik ediyorum. Büyük bir hoca ve iyi bir takımları var. Gelecek için başarılar diliyorum ama futbol bu 3 sonuçlu oyun, kaybetmeyi de bilmek lazım." yanıtını verdi.

Aytemiz Alanyaspor'un yardımcı antrenörüne yabancı dilde küfür ettiği iddialarına yönelik ise Rumen teknik adam, şunları kaydetti:

"Ben girerken o küfür etti. Ben içeriye giriyordum. Beni bekleyen oydu. Takımla, taraftarlarımızla galibiyeti kutluyordum. Kapıda beni bekliyordu. Direkt üzerime yürüdü. Bunu yapmak istemiyorsa neden kendi soyunma odasında değil de koridorda beni bekledi. Ben kavga, gürültü yapmak istemedim. Tebrik ettim onları. Bana bu tür sorular da sormayın. Kimseyle kavgayı devam ettirmek istemiyorum. Türkiye'ye gelme nedenim futbol oynatmak. Ben boksör değilim. Kollarım güçlü değil ama kafa olarak zekiyim."

Gelecek hafta Beşiktaş ile yapacakları maçla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sumudica, kendilerini zor bir müsabakanın beklediğini belirtti. Önlerindeki Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarına iyi hazırlanacaklarını kaydeden Sumudica, "Ligdeki en iyi iki takıma karşı oynayacağız. Başakşehir en zor maçımız olacak. Ayrıca Beşiktaş için de kolay olmayacak. Bizi kolay lokma görmesinler. İyi oynarlarsa ve kazanırlarsa gider tebrik ederim ama 30 bin taraftar önünde oynayacaklar. Onlar için de kolay olmayacak. Benim 12. oyuncuya bu maçta ihtiyacım olacak. Taraftarlarımı bu maçta bekliyorum." ifadelerini kullandı.


- Koridorda yaşanan arbedeyle ilgili


Alanyaspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Paşaoğlu ise koridorlarda yaşanan olayların sorumlusunun Kayserispor Teknik Direktörü olduğunu savundu.

Marius Sumudica'nın çok iyi bir tiyatro oynadığını ileri süren Paşaoğlu, "Saha içinde gerekli agresif hareketleri yaptı. Bizim yardımcı kaleci hocamız Fevzi Layiç ile ilgili kelimeler kullandı. Yardımcı hocamız da bunu sormak istedi ama bunu sormaya gerek kalmadan Kayserili oyuncular ve ekipleri hocamıza saldırdı. Bunlar görüntüde vardır. Hepsi açıklamalar yapıyor ama gerçekleri herkes görecektir, izleyecektir. Kimin ne yaptığını, gerçeği öğrenince de inşallah özür dileyeceklerdir. Alanyaspor centilmenliği ve oyunuyla gönüllerde taht kurmuştur. Başka takımın seyircilerinin gönlünde de taht kurmuş bir takımız. İyi oynadık, bir puan hakkımızdı ama bunlar oluyor futbolda. Hocanın kendi başlattığı şeydir. Kendisi de biliyor, görüntüleri görünce ne diyecek bilemiyorum." şeklinde görüş belirtti.


        YORUM YAZ
    TSK'dan kediye işkence eden askere disiplin cezası
    TSK'dan kediye işkence eden askere disiplin cezası
    Genelkurmay Başkanlığından, Erzincan'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı kediye işkence yaptığı belirlenen askere disiplin cezası verildiği belirtildi.
    04.12.2017 23:09:50
    Başkent'te bazı yollar trafiğe kapatılacak
    Başkent'te bazı yollar trafiğe kapatılacak
    Başkentte, Cumhuriyet Halk Partisi'nce organize edilen 'Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması' etkinliği nedeniyle yarın bazı yollarda ulaşım sağlanamayacak.
    04.12.2017 22:58:00
    Mersin'de kaçırılan üniversite öğrencisi bulundu
    Mersin'de kaçırılan üniversite öğrencisi bulundu
    Mersin'de bindiği minibüsten kaçırılan üniversite öğrencisi genç kız, polis tarafından bulundu.
    04.12.2017 22:57:20
    İki aile arasında kavga kamerada: 8 kişi yaralandı
    İki aile arasında kavga kamerada: 8 kişi yaralandı
    Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı.
    04.12.2017 22:52:28
    Mahir Ünal: 'Açıklanacak belgeler gündemimizde yer almayacak'
    Mahir Ünal: 'Açıklanacak belgeler gündemimizde yer almayacak'
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin açıklayacağı belgelere ilişkin, 'Bundan sonra CHP'nin açıklayacağı belgeler hiçbir şekilde bizim siyasetimizin gündeminde yer almayacak' dedi.
    04.12.2017 22:50:46
    Bilal Erdoğan 'algı operasyonları'na dikkat çekti
    Bilal Erdoğan 'algı operasyonları'na dikkat çekti
    Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, 'Dünyada çok yanlış ve dengesiz algı operasyonları icra ediliyor. Biz doğru bildiğimiz yolda yürürsek, ecdadımızdan aldığımız mirası yüceltecek şekilde geleceğimizi kurarsak bu oyunlar son bulacaktır' dedi.
    04.12.2017 22:50:14
    Ordu'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı
    Ordu'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı
    Ordu'da kamyonetin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
    04.12.2017 22:49:56
    Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
    TİMETÜRK SON HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Salih öldürüldü! Husiler fotoğraf paylaştı
    Salih öldürüldü! Husiler fotoğraf paylaştı
    Yemen'de orduya 'acil operasyon' talimatı
    Yemen'de orduya 'acil operasyon' talimatı
    CHP çalkalanıyor! Parti binası işgal edildi
    CHP çalkalanıyor! Parti binası işgal edildi
    CHP'li Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması
    CHP'li Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması
    Devlet Bahçeli'den Cumhur Modeli yorumu: Bir sırrı var, sabredin
    Devlet Bahçeli'den Cumhur Modeli yorumu: Bir sırrı var, sabredin
    El Kaide liderinden HTŞ'ye çağrı: Ya muhaliflerle birleşin ya da geri dönün
    El Kaide liderinden HTŞ'ye çağrı: Ya muhaliflerle birleşin ya da geri dönün
    İspanya'dan 6 Katalan siyasetçiye tahliye
    İspanya'dan 6 Katalan siyasetçiye tahliye
    Şükür, Uslu, Arslan, Opçin... FETÖ'cülerin lüks hayatı 'tabanı' kızdırdı
    Şükür, Uslu, Arslan, Opçin... FETÖ'cülerin lüks hayatı 'tabanı' kızdırdı
    AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu kararı
    AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu kararı
    Şırnak'taki komutanlar darbecilere böyle direnmiş
    Şırnak'taki komutanlar darbecilere böyle direnmiş
    İsrail askerleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı
    İsrail askerleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı
    Mısır'daki cami saldırısını Hristiyan örgüt üstlendi
    Mısır'daki cami saldırısını Hristiyan örgüt üstlendi
    TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
    SON YORUMLANANLAR
    PKK, PYD, YPG ve IŞİD... Kerkük kıskaçta!
    PKK, PYD, YPG ve IŞİD... Kerkük kıskaçta!
    ABD ve Güney Kore harekete geçti
    ABD ve Güney Kore harekete geçti
    Mısır'daki cami saldırısını Hristiyan örgüt üstlendi
    Mısır'daki cami saldırısını Hristiyan örgüt üstlendi
    Cumhurhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkedeki kaynakları yurt dışına kaçıranlar zaten haindir
    Cumhurhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkedeki kaynakları yurt dışına kaçıranlar zaten haindir
    McMaster: Kuzey Kore ile savaş riski artıyor
    McMaster: Kuzey Kore ile savaş riski artıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu
    Diyarbakır'daki arazi anlaşmazlığının dördüncü kurbanı
    Diyarbakır'daki arazi anlaşmazlığının dördüncü kurbanı
    CHP çalkalanıyor! Parti binası işgal edildi
    CHP çalkalanıyor! Parti binası işgal edildi
    Saadet Partili Kaya: AK Parti İslami değerlere zarar veriyor
    Saadet Partili Kaya: AK Parti İslami değerlere zarar veriyor
    CIA Başkanı'ndan Kasım Süleymani'ye mektup
    CIA Başkanı'ndan Kasım Süleymani'ye mektup
    Arap Birliği yarın 'Kudüs' için toplanacak
    Arap Birliği yarın 'Kudüs' için toplanacak
    Genelkurmay'dan kediye işkence eden askerle ilgili açıklama
    Genelkurmay'dan kediye işkence eden askerle ilgili açıklama
    TİMETÜRK BİYOGRAFİ
    Azmi Özcan
    Azmi Özcan
    Recai Berber
    Recai Berber
    Orhan Atalay
    Orhan Atalay
    Selina Özuzun Doğan
    Selina Özuzun Doğan
    Ayhan Sefer Üstün
    Ayhan Sefer Üstün

    TIMETURK

    GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ ANSİKLOPEDİ AJANS BİYOGRAFİ
    Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
    KÜNYE
    YAYIN İLKELERİ
    İLETİŞİM
    REKLAM
    SİTENE EKLE
    RSS
    Sosyal Medya Hesapları