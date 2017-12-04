05.12.2017 00:17:22

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Safet Susic, son 20 dakikayı 10 kişi oynamalarının rakipleri için avantaj olduğunu söyledi.

Susic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmada bir puanı hak ettiklerini belirtti.

Oyuncularının iyi mücadelesine rağmen yenilmelerine üzüldüğünü dile getiren Susic, "Son 20 dakikada 10 kişi kalmamıza rağmen en azından bir puan alabilirdik. Maçtan önce bildiğiniz gibi sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. Ligin de iyi takımlarından biriyle oynadık." diye konuştu.

"İdeal takımımızdan yoksun oynadık." diyen Susic, "Buna rağmen bir puan alabilirdik. Üstelik son 20 dakika 10 kişi olmamız onlar içi avantajdı." değerlendirmesinde bulundu.





- Kayserispor cephesi





Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise müsabakanın çok zor geçtiğini kaydetti.

Rakip takımın as oyuncularından yoksun olarak sahaya çıktığını ifade eden Sumudica, "Bazen yedek bekleyen oyuncular kendilerini göstermek için daha iyi performans sergiliyor. Bu maçta biz de çok iyi oynadık. Olumlu sonuçlarla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rakip takımın 10 kişi kalmasının ardından iki forvete döndüğünü dile getiren Sumudica, kazandıkları maçta çok fazla fırsatı da değerlendiremediklerini aktararak, "Galibiyetten dolayı mutluyum. 26 puana ulaştık. Beşiktaş ile aynı puandayız. Kimse bizden beklemiyordu. Çok iyi bir takım ruhumuz var. Takımım farklı sistemlerle de oynamaya çabuk uyum sağlıyor. Bu takımda olmaktan dolayı mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Bir gazetecinin maçın ardından neler yaşandığına yönelik sorusuna Sumudica, "Ben futbol adamıyım. Rakip takımın teknik direktörünü de tebrik ediyorum. Büyük bir hoca ve iyi bir takımları var. Gelecek için başarılar diliyorum ama futbol bu 3 sonuçlu oyun, kaybetmeyi de bilmek lazım." yanıtını verdi.

Aytemiz Alanyaspor'un yardımcı antrenörüne yabancı dilde küfür ettiği iddialarına yönelik ise Rumen teknik adam, şunları kaydetti:

"Ben girerken o küfür etti. Ben içeriye giriyordum. Beni bekleyen oydu. Takımla, taraftarlarımızla galibiyeti kutluyordum. Kapıda beni bekliyordu. Direkt üzerime yürüdü. Bunu yapmak istemiyorsa neden kendi soyunma odasında değil de koridorda beni bekledi. Ben kavga, gürültü yapmak istemedim. Tebrik ettim onları. Bana bu tür sorular da sormayın. Kimseyle kavgayı devam ettirmek istemiyorum. Türkiye'ye gelme nedenim futbol oynatmak. Ben boksör değilim. Kollarım güçlü değil ama kafa olarak zekiyim."

Gelecek hafta Beşiktaş ile yapacakları maçla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sumudica, kendilerini zor bir müsabakanın beklediğini belirtti. Önlerindeki Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarına iyi hazırlanacaklarını kaydeden Sumudica, "Ligdeki en iyi iki takıma karşı oynayacağız. Başakşehir en zor maçımız olacak. Ayrıca Beşiktaş için de kolay olmayacak. Bizi kolay lokma görmesinler. İyi oynarlarsa ve kazanırlarsa gider tebrik ederim ama 30 bin taraftar önünde oynayacaklar. Onlar için de kolay olmayacak. Benim 12. oyuncuya bu maçta ihtiyacım olacak. Taraftarlarımı bu maçta bekliyorum." ifadelerini kullandı.





- Koridorda yaşanan arbedeyle ilgili





Alanyaspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Paşaoğlu ise koridorlarda yaşanan olayların sorumlusunun Kayserispor Teknik Direktörü olduğunu savundu.

Marius Sumudica'nın çok iyi bir tiyatro oynadığını ileri süren Paşaoğlu, "Saha içinde gerekli agresif hareketleri yaptı. Bizim yardımcı kaleci hocamız Fevzi Layiç ile ilgili kelimeler kullandı. Yardımcı hocamız da bunu sormak istedi ama bunu sormaya gerek kalmadan Kayserili oyuncular ve ekipleri hocamıza saldırdı. Bunlar görüntüde vardır. Hepsi açıklamalar yapıyor ama gerçekleri herkes görecektir, izleyecektir. Kimin ne yaptığını, gerçeği öğrenince de inşallah özür dileyeceklerdir. Alanyaspor centilmenliği ve oyunuyla gönüllerde taht kurmuştur. Başka takımın seyircilerinin gönlünde de taht kurmuş bir takımız. İyi oynadık, bir puan hakkımızdı ama bunlar oluyor futbolda. Hocanın kendi başlattığı şeydir. Kendisi de biliyor, görüntüleri görünce ne diyecek bilemiyorum." şeklinde görüş belirtti.