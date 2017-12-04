04.12.2017 23:35:17

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, üst sıralara oynamak istediklerini söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın zor geçtiğini belirterek, "Hakikaten takım olarak bocaladığımız ilk yarıyı geçirdik. Bayağı yanlış şeyler, bir kargaşa oldu. İkinci yarı düzeltelim diye bir an önce devre olmasını istedim." dedi.

İkinci yarıda oyuncu ve taktik değişikliği yaparak güzel şekilde sistemlerini oturttuklarını ifade eden Çalımbay, şöyle devam etti:

"İkinci yarı bambaşka oynadık. Belki son paslarda biraz daha dikkatli olsak daha farklı kazanabilirdik. Bizim için maçı kazanmamız önemliydi. Üç final maçımız kaldı. Bu maçları istediğimiz şekilde bitirirsek devre arası çalışarak, belki takviye yaparak daha iyi duruma geleceğiz. Üstüne koya koya gidiyoruz. İkinci yarı oynadığımız oyunu geliştirerek devreyi bitirmek istiyoruz. Galibiyetten dolayı çok memnunum. Taraftarları, oyuncularımı tebrik ediyoruz. Trabzon'a gelerek büyük sorumluluk aldığımızı biliyoruz, onun altından kalkmak istiyoruz. Takımı düzeltip üst sıralara oynamak istiyoruz. Trabzonspor, iyi şeylere layık. Trabzonspor, istediği seviyeye gelecektir."





- "Mutsuz insanlarla çalışıyorum"





Çalımbay, Trabzonspor'daki sıkıntının fazla oyuncu olduğunu dile getirerek, "Mutsuz insanlarla zaman zaman çalışıyorum. Oyuncularımın hepsi oynamak istiyor ama oynatamıyorum maalesef. Üstüne koya koya gidiyoruz ama kötü şeyleri de görüyoruz. Devre arasında bütün önlemleri alacağım. Alınmazsa bu sıkıntılar devam eder. Taraftarların şampiyonluk isteği normal, olunmaması için neden yok. Çok geriden başladık, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. En iyi yerde ligi bitirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Çalımbay, karşılaşmada sakatlanan Tomas Hubocan'ın durumunun ciddi olmadığını belirterek, "Durica'nın ise omzunda yırtık var. Önümüzdeki hafta kullanamayabiliriz. İki stoperimiz sakatlandı çıktı ama inanılmaz iyi oynadılar. Maalesef Durica'dan yararlanamayacağız. Bizde oyuncu çok. Yerlerine oynayacak arkadaşlar inşallah faydalı olacak." ifadelerini kullandı.





- Leonardo: "Maçı domine eden bizdik"





Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo ise hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Aslında 90 dakikaya yaydığınızda maçı domine eden taraf bizdik. İyi organize olan bir Antalyaspor vardı. Neredeyse rakibimize pozisyon vermedik. İyi mücadele ettik. Maalesef ilk yarının sonlarında Trabzonspor'un ilk atağında gol yedik. Bu dakikaya kadar pozisyon vermemiştik. İkinci yarıda da iyi organize olan, topu ayağında tutan Antalyaspor'du. İstatistiklere baktığınızda veriler Antalyaspor lehine olacaktır, kaybetmeyi hak etmediğimizi gösterecektir. İkinci golden sonra da üretken olmaya çalışan bir Antalyaspor vardı ancak 3. golü yedikten sonra direncimiz kırıldı ve hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık."

Leonardo, Samuel Eto'o'nun sakatlanmasıyla ilgili olarak da "Hafif bir ağrı hissettiğini söyledi. Yarın yapılacak kontrollerin ardından durumu netleşir." şeklinde konuştu.

Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki maçı izleyen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmanın ardından her iki takımın soyunma odasına giderek oyuncuları mücadelelerinden dolayı tebrik etti.