Maçın ardından

01.10.2017 23:27:12

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un ilk golünü atan Olcay Şahan, maçtan önce, gol atarsa sevinmeme kararı aldığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Türkiye'de 38. golüm, bunun yarısını İnönü'de, Vodafone Park'ta attım. Gol atacağım içime doğmuştu. Kafamda vardı sevinmeyeceğim. Bugünlere geldiysem, Trabzon'dan tecrübeli bir oyuncu olarak milli takıma gittiysem bunu Beşiktaş sayesinde yaptım. Taraftarlara karşı sevinmek karakterime yakışmazdı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı taraftarların kendisine gösterdiği ilginin çok güzel olduğunu belirten Olcay, "Benim için çok özel bir maçtı, bu kulüpte 5 sene oynadım. Tepkiler çok güzeldi. Beşiktaş camiasında bir şeyleri başardığımı göstermişim. Bugün buraya gelip pozitif bir şey yaşamak her futbolcunun başına gelmez. Allah razı olsun onlardan." şeklinde konuştu.





- "Derbiye yakışan çok güzel bir maçtı"





Karşılaşma ile ilgili değerlendiremede bulunan bordo-mavili futbolcu, "Derbiye yakışan çok güzel bir maçtı. Maalesef 1 puan aldık. Türkiye'nin en zor deplasmanından 1 puan alıyorsan onu kabul edeceksin." dedi.

Maçın hakemi ile ilgili bir soruya Olcay, "Fırat Aydınus'un oyunda fazla etkisi yoktu. Zaten hocalara tepkiler olduğu için her geçen gün daha fazla baskı altına giriyorlar. Bazı konuları ülke olarak aşmamız lazım. Yoksa Türkiye liginin kalitesi yükselmeyecek." şeklinde cevap verdi.