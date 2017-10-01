Maçın ardından

01.10.2017 23:24:26

Beşiktaş Antrenörü Şeref Çiçek, Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta üstünlüğü koruyamamanın sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.

Çiçek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelede 4 golün ve birçok pozisyonun yaşandığını belirterek, "Seyredenler açısından güzel bir gece oldu. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda öndeyken oyunu tutabilseydik maçı kazanabilirdik." dedi.

Zorlu 3 resmi maçı geride bıraktıklarını hatırlatan Çiçek, "Bu zorlu seride Şampiyonlar Ligi'nde istediğimizi elde ettik ama ligde olmadı. İki kez öne geçtik. 2-1 öndeyken 3-1'lük üstünlüğü yakalayabilecek pozisyonu bulduk. Lens'in pozisyonu kırılma anı oldu. Dönüşünde golü yedik. İki takım da beraberliği hak etti." ifadelerini kullandı.



