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Maçın ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal:'Son 20 dakikada etkili olduğumuz anlarda üstünlük golünü bulabilirdik' - 'Spor dostluk ve kardeşliktir. Rekabet başka şey, kavga başka şey. Olcay'ın Beşiktaş'ta güzel günleri geçti. Kendisini geliştirdi, olgunlaştırdı. Şimdi bizimle beraber. Profesyonelce büyük bir güçle oynadı ve golünü attı'

Maçın ardından
01.10.2017 23:23:06
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada son dakikalardaki etkili oyunlarını golle süsleyemediklerini söyledi.

Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbol adına güzel bir akşamı geride bıraktıklarını belirterek, "Her iki takımın ortaya koyduğu mücadeleyle, izleyenler keyifli bir akşam geçirdi. İki takımın oyunu oynama iştahı ve becerisi ortadaydı. Son 20 dakikada etkili olduğumuz anlarda üstünlük golünü bulabilirdik." dedi.

Zirvede kalmak ve öz güvenlerini artırmak açısından önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını kaydeden Yanal, "Bugün bütün oyuncularımız bunu hissetti. Değişiklikler karşılığını verdi." diye konuştu.

Geçmiş maçlardaki fazla gol yeme sıkıntılarını gidermeye çalıştıklarını anlatan tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"Savunmada daha organize olmaya ihtiyacımız var. Defanstaki zaaflarımızı bitirmeliyiz. Olmamız gereken yerde olup yolumuza devam etmek istiyoruz."


- Rodallega'nın durumu


Ersun Yanal, Beşiktaş'a attığı gol sırasında başına darbe alan ve maçın bitmesinin ardından sedyeyle soyunma odasına götürülen Hugo Rodallega'nın ciddi bir durumunun olmadığını dile getirdi.

Rodallega'nın aldığı darbeye ve yaşadığı kafa travmasına rağmen fedakarca oyuna devam ettiğine dikkati çeken Yanal, "Kendisi çok iyi, bir sıkıntısı yok. Bizimle beraber ve yemeğini de yedi." ifadelerini kullandı.


- Olcay Şahan'ın gole sevinmemesi


Trabzonspor'un ilk golünü eski takımına karşı atan Olcay Şahan'ın herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yanal, şunları söyledi:

"Spor dostluk ve kardeşliktir. Rekabet başka şey, kavga başka şey. Olcay'ın Beşiktaş'ta güzel günleri geçti. Kendisini geliştirdi, olgunlaştırdı. Şimdi bizimle beraber. Profesyonelce büyük bir güçle oynadı ve golünü attı. Saygıyla sevincini gösterdi. Kavga, dövüş, bu rekabet değil. Vahşettir bu. Çok güzel, saygıdeğer bir şey. Kendisine yönelik eleştirileri onaylamıyorum."


- "Acele etmeyelim"


Yanal, "Abdülkadir Ömür ne zaman A Milli Takım'da oynayabilir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Acelemiz ne? Önce Ümit Milli Takım'daki sürecini tamamlasın. A Milli Takım'da banko oynatılacaksa ayrı konu ama alınmayıp başka şekilde değerlendirilecekse alınmasın. Abdülkadir'in önünde uzun bir süre var. 17 yaşını bitirip 18 yaşına bastı. Sindire sindire gitsin, hatta 19 yaşını bitirsin, hazmetsin. Gelişecek, büyüyecek, birçok sorunlarla başa çıkmayı öğrenecek. Trabzonspor formasıyla güzel şeyler yapıyor ama yarın belki oynamayacak. Yusuf Yazıcı da aynı şekilde gelişmeye devam ediyor."

Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca'nın ilk yarıdaki bir pozisyonunda kırmızı kart olup olmadığı yönündeki soru üzerine, hakem Fırat Aydınus'a destek veren Yanal, "Bizim ligimiz, bizim insanımız. Bunu konuşmak bile ayıp. Cüneyt Çakır Avrupa'ya gitti, güzel bir performans sergiledi. Bir kişi daha çıkaralım. İyi oyuncular, iyi hakemler gelsin. Maçta sahadaki herkesin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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