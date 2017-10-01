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Maçın ardından

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi: 'Kırmızı kartların bedelini ödedik'

Maçın ardından
01.10.2017 23:08:59
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe maçındaki kırmızı kartların bedelini ödediklerini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, "Bugün alışık olmadığımız bir Beşiktaş seyrettik. Futbolun fıtratında bunlar var, yolun başındayız. Böyle sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bugün bir gerçek ortaya çıktı ki görmüş olduğumuz kırmızı kartların bedelini ödedik. İkinci kez bedelini ödemiş olduk. Kırmızı kartlı çocuklarımızın bugün sahada olmamasının handikaplarını yaşadık." şeklinde konuştu.

Önlerinde daha çok maç olduğunu söyleyen Çebi, "Bekleyip sonuçları göreceğiz. Rakiplerimizin de zor maçları var. Diğer takımlar da çok güçlü, kimse kolay lokma değil. Tüm rakiplere saygı duyuyorum. Mühim olan buradan çıkıp daha yüksek noktalara gidebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Çebi, milli takıma seçilen Beşiktaşlı futbolcularla ilgili bir soruya, "Bu Beşiktaş'a gurur verici bir şey. İnşallah çocuklarımız orada başarılı olurlar. Milli takım bizim baş tacımız. Umarız ki orada çok büyük katkı verirler." diye cevap verdi.

Negredo'nun oyundan ayrılmasından sonra gösterdiği tepkiye de değinen Çebi, "Yapılan hareket hoş değil. Gerekçesine baktığımızda pozitif görüyorum. Oynamak istediklerinden kaynaklandığını çok açık görüyoruz." ifadelerini kullandı.


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