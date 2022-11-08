Maç sırasında kalp krizinden öldü

Ürdünlü hentbolcunun maç sırasında ölüm anını gösteren video ülkeyi yasa boğdu. Ürdün liginde 3 gün yas tutma kararı alındı

Ürdün spor camiası, Ürdün Kupası turnuvasında hentbol maçı sırasında bir oyuncunun ölümüyle büyük bir şok yaşadı.

Sosyal medyada yayılan bir videoda görüntülenen Ürdün kulübü Kufranja'nın oyuncusu Adel Al-Atari, takımın Al-Salt Club'a karşı oynadığı maçta kimsenin müdahalesi olmadan aniden yere düştü.

Ürdünlü oyuncu maç sırasında öldü

Maçın hakemi maçı durdurdu ve kulübün sağlık personeli, Ürdün milli takımı oyuncusu Al Hussein, Youth City'deki en yakın hastaneye nakledilmeden önce ilk müdahaleyi yapmak için sahaya koştu.

Hastaneye gelişinden saatler sonra ise Adel Bakr Al-Atari'nin şok ve üzüntü içinde ölümü açıklandı.

Ürdün Hentbol Federasyonu, sosyal paylaşım sitesi "Facebook"taki resmi hesabından yaptığı açıklamada, oyuncu için yas olarak ülkedeki tüm hentbol müsabakalarının 3 gün süreyle askıya alındığını duyurdu.

Buna karşılık Ürdün Hentbol Federasyonu başkanı Tayseer Al-Mansi, ölen oyuncunun bu yılın başında milli takım kampındayken kalp de dahil olmak üzere tam tıbbi muayenelerden geçtiğini doğruladı.

KALP KRİZİ

Muayeneler, Suudi Arabistan'ın Dammam kentine seyahat eden tüm Ürdün hentbolcularına Asya Şampiyonası'na katılmak için yapıldı. Oyuncunun herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı Ürdün Krallığı kanalına göre kanıtlandı.

Al-Mansi, "Al-Atari'ye olanlar çok nadir vakalardan biri ama ne yazık ki ölüme yol açıyor ve oyuncuların kurtarıldığı çok az vaka var. Sağlık görevlileri bana geç oyuncunun kalp atışının çok hızlı olduğunu söylediler, ancak gerekli önlemleri olabildiğince çabuk aldılar." dedi.

ArapPostası