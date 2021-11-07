Maç sırasında havai fişek isabet etti!

İngiltere’de oynanan maç sırasında bir oyuncu, Lane Salmon Stadyumu'nun yanındaki bir evin penceresinden havai fişek atılması sonucu ayağından yaralandı.

Fifth Division League'in altıncı turunda Concord Rangers'a karşı oynanan maçta Hashtag United oyuncusu Matas Skrna'nın ayaklarına havai fişek isabet etti.

Skrna 59. dakikada savunma görevini yerine getirmek için kaleye doğru koşarken ayağından isabet alarak yere yuvarlanırken görüntülendi. Skrna büyük bir acı içinde kendini yere atarken, yerel medya olanları "korkunç" olarak nitelendirdi.

Kulüpten açıklama

Hashtag United kulübü daha sonra, havai fişek fırlatan evdekilerin durmaları için yapılan uyarıları reddetmesi üzerine olayla ilgili şikayette bulunduğunu açıklayarak oyuncunun durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kulüp, "United hashtag'in her maçında havai fişek bekliyoruz, ama böyle değil. Neyse ki durum daha kötü olabilirdi, maça devam etmeyi reddettik çünkü havai fişeklerin geldiği ev durmadı ve iki kişi daha sahanın yanına düştü." şeklinde açıklamada bulundu.

Açıklamada, olayın polise bildirildiği ifade edildi.

İrlanda liginde benzer olay

İrlanda Ligi'nde meydana gelen benzer başka bir olayda, 5 Kasım 2021 Cuma gecesi Waterford ve Shamrock Rovers arasındaki maç sırasında bir oyuncunun havai fişekler nedeniyle yaralanması sonucu maç durdurulmuştu.

Stadyumun içinde patlatılan havai fişekler nedeniyle Waterford oyuncusu Anthony Wordsworth yaralanmıştı.

Olaydan birkaç dakika sonra maçın hakemi Rob Hennessy, her iki takımdaki oyuncuların sahayı terk etmelerini istedi. Yerel basın, konuk takımın taraftarlarından devre arasındaki molada olayın tekrarlanmaması istendiğini belirtti. Hakem ise "Anti-sosyal davranış varsa maç iptal edilir" açıklamasında bulundu.

ArapPostası