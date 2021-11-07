DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Altın ve kıymetli maden ithalatına düzenleme
İsrail, ABD'nin Kudüs'te Filistin konsolosluğu açmasına karşı çıktı
İstanbul’dan dünyaya 8,2 milyar dolarlık ihracat
Petrol ve elektrik piyasasında 8 şirkete lisans verildi
WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıma hazır
Eski hakemler değerlendirdi: Berat Özdemir'in Ghezzal'e ceza sahası içindeki hareketi penaltı mı?
TESK'ten esnaf için emeklilik talebi
89 yaşındaki Ayşe anneden Mehmetçik'e yün çorap
Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş görevinden uzaklaştırıldı
Girişim nedir?
'Aksak Timur' efsaneleri
Katılım bankacılığının farkı nedir?
İçişleri’nden KADES açıklaması
İran: Petrolü kaçak sattık, parasını gizli aldık
Londra'da on binlerce kişi iklim için yürüdü

Maç sırasında havai fişek isabet etti!

İngiltere’de oynanan maç sırasında bir oyuncu, Lane Salmon Stadyumu'nun yanındaki bir evin penceresinden havai fişek atılması sonucu ayağından yaralandı.

2021-11-07 01:11:08

Fifth Division League'in altıncı turunda Concord Rangers'a karşı oynanan maçta Hashtag United oyuncusu Matas Skrna'nın ayaklarına havai fişek isabet etti.

Skrna 59. dakikada savunma görevini yerine getirmek için kaleye doğru koşarken ayağından isabet alarak yere yuvarlanırken görüntülendi. Skrna büyük bir acı içinde kendini yere atarken, yerel medya olanları "korkunç" olarak nitelendirdi.

Kulüpten açıklama

Hashtag United kulübü daha sonra, havai fişek fırlatan evdekilerin durmaları için yapılan uyarıları reddetmesi üzerine olayla ilgili şikayette bulunduğunu açıklayarak oyuncunun durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kulüp, "United hashtag'in her maçında havai fişek bekliyoruz, ama böyle değil. Neyse ki durum daha kötü olabilirdi, maça devam etmeyi reddettik çünkü havai fişeklerin geldiği ev durmadı ve iki kişi daha sahanın yanına düştü." şeklinde açıklamada bulundu.

Açıklamada, olayın polise bildirildiği ifade edildi.

İrlanda liginde benzer olay

İrlanda Ligi'nde meydana gelen benzer başka bir olayda, 5 Kasım 2021 Cuma gecesi Waterford ve Shamrock Rovers arasındaki maç sırasında bir oyuncunun havai fişekler nedeniyle yaralanması sonucu maç durdurulmuştu.

Stadyumun içinde patlatılan havai fişekler nedeniyle Waterford oyuncusu Anthony Wordsworth yaralanmıştı.

Olaydan birkaç dakika sonra maçın hakemi Rob Hennessy, her iki takımdaki oyuncuların sahayı terk etmelerini istedi. Yerel basın, konuk takımın taraftarlarından devre arasındaki molada olayın tekrarlanmaması istendiğini belirtti. Hakem ise "Anti-sosyal davranış varsa maç iptal edilir" açıklamasında bulundu.

ArapPostası

TOGG'dan dikkat çeken ‘test’ paylaşımı

TOGG'dan dikkat çeken ‘test’ paylaşımı

Geçtiğimiz hafta yerli otomobilin prototiplerini farklı alanlarda testler için akredite test merkezlerine gönderen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), söz konusu testlerden görüntüler paylaştı.
İYİ Partili Türkkan'ın oğluna küfrettiği şehit annesi, yaşadığı üzüntüyü anlattı

İYİ Partili Türkkan'ın oğluna küfrettiği şehit annesi, yaşadığı üzüntüyü anlattı

İYİ Partili Türkkan'ın oğluna küfrettiği şehit annesi: O kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım
Altın, para, yengeç, yumurta, Covid-19… Her şeyin turşusunu kurdular

Altın, para, yengeç, yumurta, Covid-19… Her şeyin turşusunu kurdular

Eyüpsultan Belediyesi tarafından ‘Geleneksel Turşu Festivali’ düzenlendi. Yengeçten paraya, elmadan yumurtaya onlarca turşu çeşidinin bulunduğu festival, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.
Sis ortasında boğazda korku dolu anlar

Sis ortasında boğazda korku dolu anlar

İstanbul'da etkili olan yoğun siste Marmara Denizi'nde yolcu teknesi ile vapur çarpışmaktan son anda kurtuldu. Yolcuların korku dolu anlar yaşadığı dakikalar cep telefonu ile görüntülendi
Görüş Bildir Bizimle Paylaş