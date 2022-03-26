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Lviv'de yakıt deposu 2 güdümlü füzeyle vuruldu

Ukrayna topraklarına girerek savaş başlatan Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor. Saldırılarda 1 ay geride kaldı. Kiev'e 470 km uzaklıktaki Lviv şehrinde 3 patlama meydana geldi. Patlamaların ardından şehirde dumanlar yükseldi.

2022-03-26 22:42:37

Lviv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maksim Koziskiy, Telegram`dan yaptığı açıklamada, yerel saatle 16.30`da Lviv yakınlarındaki yakıt deposuna 2 güdümlü füze saldırısı düzenlenmesi sonucu 3 büyük patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Koziskiy, "Lviv yakınlarında Kryvçisy yönünden 3 güçlü patlama oldu. Şimdi siren sesleri çalıyor, bu nedenle herkes sakin olmalı ve sığınaklarda kalmalı." ifadesini kullandı.

Art arda yaşanan patlamalar sonucunda en az 5 kişinin yaralandığını belirten Koziskiy, Rusların hava saldırısında kentte hiçbir apartmanın vurulmadığı bilgisini de verdi. AA

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