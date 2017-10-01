Ludogorets evinde kazandı

01.10.2017 23:04:36

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile C Grubu'nda yer alan Ludogorets, Bulgaristan Birinci Ligi'nin 11. haftasında Beroe'yi 2-0 yendi.

Ludogorets, konuk ettiği Beroe'yi Marcelinho'nun 23 ve Lukoki'nin 86. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Bulgaristan Birinci Futbol Ligi'nde üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 27 yapan Ludogorets, CSKA Sofya'nın bir puan önünde liderliğe yükseldi.