Ludogorets evinde kazandı
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Ludogorets, Bulgaristan liginde oynadığı Beroe maçını 2-0 kazandı
01.10.2017 23:04:36
UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile C Grubu'nda yer alan Ludogorets, Bulgaristan Birinci Ligi'nin 11. haftasında Beroe'yi 2-0 yendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile C Grubu'nda yer alan Ludogorets, Bulgaristan Birinci Ligi'nin 11. haftasında Beroe'yi 2-0 yendi.
Ludogorets, konuk ettiği Beroe'yi Marcelinho'nun 23 ve Lukoki'nin 86. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Bulgaristan Birinci Futbol Ligi'nde üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 27 yapan Ludogorets, CSKA Sofya'nın bir puan önünde liderliğe yükseldi.