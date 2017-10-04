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Lucescu: Ekim'de kutlama yapmayı umuyoruz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanarak, ekim ayında önemli bir kutlama yapmayı umdukl

Lucescu: Ekim'de kutlama yapmayı umuyoruz
04.10.2017 13:34:07
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanarak, ekim ayında önemli bir kutlama yapmayı umduklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İzlanda ile oynanacak olan 2018 FIFA Dünya Kupası grup eleme karşılaşması için çıkartılan maç kitapçığında açıklamalarda bulundu. Milli Takım'ın Dünya Kupası finallerine gitme umutlarının tazeliğini koruduğunu söyleyen Rumen çalıştırıcı, "Hakem hatalarının da etkisiyle Ukrayna'da bir kaza yaşasak da Eskişehir Yeni Stadyumu'nu tümüyle dolduran coşkulu seyircilerimizin de desteğiyle gruptaki en ciddi rakibimiz Hırvatistan karşısında müthiş bir zafer kazandık. Böylelikle Türkiye, yalnızca tarihinde ilk kez Hırvatistan'ı mağlup etmiş olmadı; aynı zamanda da gruptaki iddiasını devam ettirmiş oldu. Türk Milli Takımı, şimdi de Dünya Kupası'na katılma yolunda gruptaki son maçlarını İzlanda ve Finlandiya'ya karşı oynayacak. Rakibimiz İzlanda, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı gruptan finallere çıkmış, burada İngiltere'yi geçip çeyrek finale kadar ilerlemişti. Halen benzer bir kadro ile mücadele eden, fizik güce dayalı stilleri, uzun top ve ortaları sıklıkla kullanan oyun anlayışları ile İzlanda, her bakımdan rakiplerine zorluk çıkartan bir ekip. Bu bakımdan, asla hafife almamamız gerekir. EURO 2016 elemelerindeki son maçta Türkiye'nin İzlanda'yı 1-0 mağlup etmesinin futbol kamuoyunun hafızasından henüz çıkmadığını düşünüyorum. Hepimiz, buna benzer bir zaferin tekrar etmesini arzuluyoruz" diye konuştu.

PAULO COELHO'DAN ALINTI YAPTI

Hırvatistan maçında futbolcuların neler yapabileceğini gösterdiğini belirten Lucescu, "Onlar için bugünkü zorlu maçı kolaylaştırabilecek etkenlerden bir tanesi de seyircilerimizin onlara vereceği itici güç olacaktır. Son bir gayret ve keskin bir konsantrasyon ile, ekim ayında önemli bir kutlama yapmayı umuyoruz. Sözlerimi yazar Paulo Coelho'nun bir sözü ile bitirmek istiyorum, 'Siz zafere inanırsanız, o da size inanacaktır'" şeklinde konuştu.

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