Lübnanlı Bakanlar İsrail’e taş attı

Lübnan geçici hükümetindeki bazı bakanlar, dün ülkenin güneyindeki sınır köylerindeki vatandaşları desteklemek için 'Hepimiz Güneye' turunda buluştu. Ziyaret sürerken, köylülerle konuşan bakanlardan ikisi bir anda İsrail istikametine taş attılar.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Lübnan geçici hükümetindeki bazı bakanlar, dün ülkenin güneyindeki sınır köylerindeki vatandaşları desteklemek için "Hepimiz Güneye" turunda buluştu. Geziye kabineden Turizm Bakanı Walid Nassar, Çalışma Bakanı Mustafa Bayram, Sanayi Bakanı George Bushkian, İletişim Bakanı Johnny Corm, Kültür Bakanı Muhammed Wissam Al-Mortada, Çevre Bakanı Nasser Yassin, Enerji Bakanı Walid Fayyad, Sosyal İşler Bakanı Hector Hajjar ve Cumhurbaşkanı Najib Mikati'nin Medya Danışmanı Fares Gemayel katıldı.

İsrail'e taş!

Ziyaret sürerken, köylülerle konuşan bakanlardan ikisi bir anda İsrail istikametine taş attılar. Sosyal İşler Bakanı Hector Hajjar ve Enerji Bakanı Walid Fayyad, bir anda İsrail işgali altındaki Filistin topraklarına doğru taş attılar.

Siyonistler dehşete düştü

Bakanların İsrail tarafına taş atması ülke genelinde tartışma konusu oldu. Çok sayıda Lübnanlı “Bunlar antlaşmanın kazanımları”, “Siyonist varlık dehşete düştü”, “Bu, doğru zamanda ve yerde uzun zamandır beklenen yanıt”, “Bu, ağır topçu" gibi paylaşımlarda bulundu.