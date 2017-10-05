Lösemiye dikkat çekmek için pedal basmayı sürdürüyor

05.10.2017 13:55:38

Lösemi hastası oğlunu kaybeden Kemal Yücel, hastalığa dikkati çekmek amacıyla başlattığı "Her Pedal Bir Umut Olsun" Projesi ile Adana'dan İstanbul'a başlattığı bisiklet yolculuğunda Kocaeli'ye ulaştı.

İzmit ilçesinde Yücel'i karşılayan Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü ve Performans 41 Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Fevziye Camisi avlusunda kurulan Türk Kızılayı kan bağış çadırında kök hücre ve kan bağışı yaptı.Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amacının kök hücre ve kan bağışına dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Lösemi hastası çocukların yaşama tutunması için kök hücre bağışına ihtiyaçları olduğunu ifade eden Yücel, toplumun kök hücre konusundaki duyarlılığının artması için 17 Eylül'de yola çıktığını kaydetti.

Kemal Yücel, İstanbul'a az bir mesafe kaldığını dile getirerek, "Bugüne kadar gezdiğimiz şehirlerde yaklaşık 6 bin yeni donör kazanımı elde ettik. Dün aldığım güzel bir haber var. 2 gün içerisinde 4 eşleşme çıktı yani 4 çocuğumuza yaşam armağan edilecek. Bu da yapmış olduğum etkinliğin ne kadar özel olduğunu ve amacına ulaştığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

- "İzmit'te kan ve kök hücre bağışı yaptık"

Çocukların donör eksikliğinden dolayı yaşamını yitirmesini istemediğini anlatan Yücel, kendisinin 4 yıl önce oğlu Ali Utku'yu beynindeki tümör nedeniyle kaybettiğini anımsattı.

Yücel, oğlunun organlarını bağışladıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Utku'nun organları, 5 çocuğa hayat verdi. Bunalım döneminden sonra hayatımı çocuklara adadım. İstedim ki aileler benim gibi evlat açısı yaşamasın. İstedim ki çocukların yaşaması mümkünken yaşasın. Okullar açıldı, annelerde okul telaşı var ama hastanelerdeki çocuk onkoloji servislerinde de ayrı bir telaş var. Evlatlarını yaşatabilme telaşına düşmüşler. Çaresizce bekliyorlar. Onların bize ulaşması zor ama bizim onlara ulaşmamız daha kolay. Bugün İzmit'te kan ve kök hücre bağışı yapıyoruz."

İstanbul'a yaklaştığını belirten Yücel, İstanbul'da da bazı ünlü oyuncuların katılımıyla güzel bir final yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.