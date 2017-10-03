Londra Metrosu'nda grev hazırlığı

03.10.2017 12:06:15

Demiryolu, Denizcilik ve Ulaşım İşçileri Sendikası (Rail, Maritime and Transport - RMT) ve Tren Makinistleri Sendikası (Aslef) üyelerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle bugün ve 5 Ekim'de 24 saatlik grev düzenlencek. Grev İngiltere'nin Slovenya ile oynayacağı Dünya Kupası maçını izlemek için Wembley'e gidecek taraftarları da etkileyecek.

EK OTOBÜS SEFERLERİ DÜZENLENECEK



Londra toplu taşıma yönetimi (TfL) yolcuları, grev nedeniyle yer üstü tren seferleri ve otobüsler gibi diğer ulaşım alternatiflerinin de yoğun olacağı konusunda uyarırken, taraftarları Wembley stadyumuna ulaştırabilmek için ek otobüs seferleri düzenleyeceğini açıkladı.

Sendikalar ve yerel yönetim arasında 1.5 yıldır süren toplu sözleşme göreşmelerinde pazarlıklar çalışma koşulları ve ücretler konularında yoğunlaşıyor.