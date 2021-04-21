DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kastamonu'da yangın: 2 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Liverpoollu futbolculardan 'Avrupa Süper Ligi' karşıtı bildiri

Liverpool forması giyen futbolcular kulüplerinin de içinde yer aldığı 'Avrupa Süper Ligi' projesini istemediklerini belirten bildiriyi sosyal medyada paylaştı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
21.04.2021 09:07:52
Liverpoollu futbolculardan 'Avrupa Süper Ligi' karşıtı bildiri

'Avrupa Süper Ligi' projesini oyuncular olarak istemediklerini belirten ve "Bundan hoşlanmadık ve gerçekleşmesini istemiyoruz. Bu, bizim ortak duruşumuz. Bu kulübe ve taraftarlarına kayıtsız, şartsız bağlıyız. Asla yalnız yürümeyeceksin" ifadelerini içeren açıklamayı, Türk futbolcu Ozan Kabak da Twitter hesabından paylaştı.

İlk olarak takım kaptanı Jordan Henderson'ın paylaştığı açıklamaya, Trent Alexander-Arnold, James Milner, Alisson Becker ve Xherdan Shaqiri de destek vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş