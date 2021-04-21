Liverpoollu futbolculardan 'Avrupa Süper Ligi' karşıtı bildiri

Liverpool forması giyen futbolcular kulüplerinin de içinde yer aldığı 'Avrupa Süper Ligi' projesini istemediklerini belirten bildiriyi sosyal medyada paylaştı.

'Avrupa Süper Ligi' projesini oyuncular olarak istemediklerini belirten ve "Bundan hoşlanmadık ve gerçekleşmesini istemiyoruz. Bu, bizim ortak duruşumuz. Bu kulübe ve taraftarlarına kayıtsız, şartsız bağlıyız. Asla yalnız yürümeyeceksin" ifadelerini içeren açıklamayı, Türk futbolcu Ozan Kabak da Twitter hesabından paylaştı.

İlk olarak takım kaptanı Jordan Henderson'ın paylaştığı açıklamaya, Trent Alexander-Arnold, James Milner, Alisson Becker ve Xherdan Shaqiri de destek vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.